На нескольких улицах Екатеринбурга навсегда запретят парковку

В Екатеринбурге на части улиц Вайнера, Завокзальной и на всей Алданской установят знаки, запрещающие парковку. Они появятся до конца 2025 года, рассказали в пресс-службе мэрии.
«Дорожные знаки установят на следующих улицах: Вайнера, от улицы Антона Валека до проспекта Ленина; Алданская, на всем протяжении улицы; Завокзальная, от здания №5 до улицы Армавирской», — пояснили там. Установкой займутся в четвертом квартале текущего года.
Недавно власти запретили парковку на части улице Турбинной и проспекте Космонавтов. Ограничения ввели в сентябре.
