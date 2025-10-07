07 октября 2025

На нескольких улицах Екатеринбурга навсегда запретят парковку

© Служба новостей «URA.RU»
Ограничения введут до конца 2025 года
Ограничения введут до конца 2025 года Фото:

В Екатеринбурге на части улиц Вайнера, Завокзальной и на всей Алданской установят знаки, запрещающие парковку. Они появятся до конца 2025 года, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Дорожные знаки установят на следующих улицах: Вайнера, от улицы Антона Валека до проспекта Ленина; Алданская, на всем протяжении улицы; Завокзальная, от здания №5 до улицы Армавирской», — пояснили там. Установкой займутся в четвертом квартале текущего года.

Недавно власти запретили парковку на части улице Турбинной и проспекте Космонавтов. Ограничения ввели в сентябре.

© Служба новостей «URA.RU»
