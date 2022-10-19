Эрдоган обсудил с Зеленским мирные переговоры

Эрдоган и Зеленский провели телефонный разговор
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент Турции Реджеп Тайин Эрдоган обсудил со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским мирные переговоры Киева и Москвы. Эрдоган отметил, что дипломатическое решение конфликта должно рассматриваться в первую очередь.
«Эрдоган заявил Зеленскому, что вариант урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем должен рассматриваться при любых обстоятельствах», — сообщает ТАСС. Эрдоган также сообщил, что Турция готова внести любой необходимый вклад в мирное урегулирование конфликта.
Ранее Эрдоган заявлял, что Турция намерена добиться встречи Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. По словам турецкого лидера, это ускорит процесс мирного завершения спецоперации на Украине.
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