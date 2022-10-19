Эрдоган обсудил с Зеленским мирные переговоры 19 октября 2022 в 20:43 Размер текста - 17 + Эрдоган и Зеленский провели телефонный разговор Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Турции Реджеп Тайин Эрдоган обсудил со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским мирные переговоры Киева и Москвы. Эрдоган отметил, что дипломатическое решение конфликта должно рассматриваться в первую очередь. «Эрдоган заявил Зеленскому, что вариант урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем должен рассматриваться при любых обстоятельствах», — сообщает ТАСС. Эрдоган также сообщил, что Турция готова внести любой необходимый вклад в мирное урегулирование конфликта. Ранее Эрдоган заявлял, что Турция намерена добиться встречи Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. По словам турецкого лидера, это ускорит процесс мирного завершения спецоперации на Украине. Президент Турции Реджеп Тайин Эрдоган обсудил со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским мирные переговоры Киева и Москвы. Эрдоган отметил, что дипломатическое решение конфликта должно рассматриваться в первую очередь. «Эрдоган заявил Зеленскому, что вариант урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем должен рассматриваться при любых обстоятельствах», — сообщает ТАСС. Эрдоган также сообщил, что Турция готова внести любой необходимый вклад в мирное урегулирование конфликта. Ранее Эрдоган заявлял, что Турция намерена добиться встречи Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. По словам турецкого лидера, это ускорит процесс мирного завершения спецоперации на Украине. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям