Эрдоган обсудил с Зеленским мирные переговоры

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Официальный сайт президента Украины. Москва, эрдоган реджеп, зеленский владимир
Эрдоган и Зеленский провели телефонный разговор Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Турции Реджеп Тайин Эрдоган обсудил со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским мирные переговоры Киева и Москвы. Эрдоган отметил, что дипломатическое решение конфликта должно рассматриваться в первую очередь.

«Эрдоган заявил Зеленскому, что вариант урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем должен рассматриваться при любых обстоятельствах», — сообщает ТАСС. Эрдоган также сообщил, что Турция готова внести любой необходимый вклад в мирное урегулирование конфликта.

Ранее Эрдоган заявлял, что Турция намерена добиться встречи Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. По словам турецкого лидера, это ускорит процесс мирного завершения спецоперации на Украине.

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Президент Турции Реджеп Тайин Эрдоган обсудил со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским мирные переговоры Киева и Москвы. Эрдоган отметил, что дипломатическое решение конфликта должно рассматриваться в первую очередь. «Эрдоган заявил Зеленскому, что вариант урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем должен рассматриваться при любых обстоятельствах», — сообщает ТАСС. Эрдоган также сообщил, что Турция готова внести любой необходимый вклад в мирное урегулирование конфликта. Ранее Эрдоган заявлял, что Турция намерена добиться встречи Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. По словам турецкого лидера, это ускорит процесс мирного завершения спецоперации на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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