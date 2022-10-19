Курганские таможенники останавливают отправления на границе из-за проблем с документами

20 октября 2022 в 14:19 Размер текста - 17 +

В 2022 году в Курганской таможне не зафиксирован провоз запрещенных предметов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Большинство нарушений на таможне в Курганской области связаны с отсутствием документов на провоз продукции через границу, либо с неверно оформленными сертификатами. Соответствующую информацию передает корреспондент URA.RU с пресс-тура с «Таможенники Кургана на страже государственных интересов». «В 2022 году грузы, относящиеся к запрещенным, не перемещались. Основные нарушения, которые составляют 72% из всех выявленных случаев (164 нарушения) — это непредоставление, либо предоставление нарушениями статистических форм учета перемещений товаров», — говорит начальник Курганского таможенного поста Михаил Сергеев. Он отметил, что курганский таможенный пост подчиняется Тюменской таможне. Штат курганского таможенного поста составляет 15 должностных единиц, из них пятеро работают в Петухово. Также Сергеев обратился к юридическим лицам и предпринимателям, которые ведут торговлю со странами Евразийского экономического союза (ЕАС), к которым относятся помимо России: Казахстан, Армения, Белоруссия и Киргизия. «Предприниматели обязаны подавать формы в течение 10 дней по истечению отчетного месяца [месяц фактической отгрузки товаров]. В противном случае нарушителей ждет административная ответственность», — говорит Сергеев. Ранее URA.RU писало, что на границе Курганской области с Казахстаном остановили машину с подозрительными орехами и фруктами. У перевозчика отсутствовал фитосанитарный сертификат на данную продукцию.

Большинство нарушений на таможне в Курганской области связаны с отсутствием документов на провоз продукции через границу, либо с неверно оформленными сертификатами. Соответствующую информацию передает корреспондент URA.RU с пресс-тура с «Таможенники Кургана на страже государственных интересов». «В 2022 году грузы, относящиеся к запрещенным, не перемещались. Основные нарушения, которые составляют 72% из всех выявленных случаев (164 нарушения) — это непредоставление, либо предоставление нарушениями статистических форм учета перемещений товаров», — говорит начальник Курганского таможенного поста Михаил Сергеев. Он отметил, что курганский таможенный пост подчиняется Тюменской таможне. Штат курганского таможенного поста составляет 15 должностных единиц, из них пятеро работают в Петухово. Также Сергеев обратился к юридическим лицам и предпринимателям, которые ведут торговлю со странами Евразийского экономического союза (ЕАС), к которым относятся помимо России: Казахстан, Армения, Белоруссия и Киргизия. «Предприниматели обязаны подавать формы в течение 10 дней по истечению отчетного месяца [месяц фактической отгрузки товаров]. В противном случае нарушителей ждет административная ответственность», — говорит Сергеев. Ранее URA.RU писало, что на границе Курганской области с Казахстаном остановили машину с подозрительными орехами и фруктами. У перевозчика отсутствовал фитосанитарный сертификат на данную продукцию.