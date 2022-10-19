Соратница Шумкова рассказала, что для нее главное в работе

Курганский замгубернатора отреагировала на рейтинг Минцифры

20 октября 2022 в 18:02 Размер текста - 17 +

Оксана Куташи прокомментировала лидерство Курганской области в федеральном рейтинге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заместитель губернатора Курганской области — руководитель аппарата главы региона Оксана Куташи сообщила, что главным для нее в работе является отладка коммуникаций между населением и властями. Об этом чиновница написала в своем telegram-канале, комментируя рейтинг регионов, который составило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. «В работе для меня особое место занимает отладка коммуникации между населением и административными органами. Платформа обратной связи стала основой в этом процессе. Это эффективный способ ответить на вопросы, которые волнуют людей, рассказать жителям, какие шаги предпринимаются, чтобы жизнь менялась к лучшему», — написала Куташи. Она отметила, что этот результат говорит об эффективности новых форм и процессов отработки обращений граждан. Ранее URA.RU писало, что по итогам девяти месяцев 2022 года Курганская область возглавила рейтинг регионов России по внедрению Платформы обратной связи (ПОС). Регион по всем критериям набрал 445 баллов и занял первое место. Куташи работала под руководством губернатора Курганской области Вадима Шумкова еще в правительстве Тюменской области. При этом курганцы не раз критиковали власть за закрытость. На страницах в социальной сети «ВКонтакте» и telegram-каналах первых лиц региона нет возможности оставить комментарии, задать вопросы. Ограничена возможность записаться на личные приемы, отмечали жители региона.

Заместитель губернатора Курганской области — руководитель аппарата главы региона Оксана Куташи сообщила, что главным для нее в работе является отладка коммуникаций между населением и властями. Об этом чиновница написала в своем telegram-канале, комментируя рейтинг регионов, который составило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. «В работе для меня особое место занимает отладка коммуникации между населением и административными органами. Платформа обратной связи стала основой в этом процессе. Это эффективный способ ответить на вопросы, которые волнуют людей, рассказать жителям, какие шаги предпринимаются, чтобы жизнь менялась к лучшему», — написала Куташи. Она отметила, что этот результат говорит об эффективности новых форм и процессов отработки обращений граждан. Ранее URA.RU писало, что по итогам девяти месяцев 2022 года Курганская область возглавила рейтинг регионов России по внедрению Платформы обратной связи (ПОС). Регион по всем критериям набрал 445 баллов и занял первое место. Куташи работала под руководством губернатора Курганской области Вадима Шумкова еще в правительстве Тюменской области. При этом курганцы не раз критиковали власть за закрытость. На страницах в социальной сети «ВКонтакте» и telegram-каналах первых лиц региона нет возможности оставить комментарии, задать вопросы. Ограничена возможность записаться на личные приемы, отмечали жители региона.