Сотрудник курганского «Метрополиса» попросил мобилизовать его вслед за коллегами

Курганец рассказал, что пришел в военкомат и выпросил себе повестку на частичную мобилизацию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Курганец, работавший в местной торговой сети «Метрополис», по собственной инициативе пришел в военный комиссариат и выпросил себе повестку по частичной мобилизации. Это произошло после того как в военкоматы вызвали около 100 его коллег. Об этом мужчина рассказал корреспонденту URA.RU возле пункта сбора мобилизованных в Кургане.

«Я сам напросился. Пошел узнать, была ли мне повестка, а затем уже в военкомате выпросил повестку себе», — сообщил гражданин. Мужчина признался, что работает в сети «Метрополис». По его оценке, в ходе частичной мобилизации уже получили повестки около ста работников предприятия.

Курганец сообщил, что боевого опыта у него не имеется, а срочную службу он проходил в одной из бывших союзных республик в середине нулевых годов. У мужчины «боевое настроение», также ему удалось накануне оформить кредитные каникулы.

Ранее URA.RU сообщало, что на сборном пункте возле городского военкомата собрались десятки граждан с вещами. Всех их отправили домой по причине переноса отправки в части на следующую неделю.