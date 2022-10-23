Курганский сенатор откроет новое отделение в Центре Илизарова

Сенатор Елена Перминова примет участие в открытии нового объекта в Центре Илизарова

24 октября 2022 в 12:07 Размер текста - 17 +

Елена Перминова приглашена на торжественную церемонию открытия нового объекта в Центре Илизарова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Центре им Илизарова в Кургане откроется новый объект — центральное стерилизационное отделение. В торжественной церемонии примет участие член Совета Федерации от Курганской области Елена Перминова, сообщили URA.RU в пресс-службе медучреждения. «25 октября в НМИЦ ТО имени акад. Г.А. Илизарова Минздрава России торжественно открывается новое центральное стерилизационное отделение (ЦСО). В социально значимом событии для Центра примет участие представитель в Совете Федерации от Курганской области Елена Перминова», — сообщили в пресс-службе Центра им. Илизарова. ЦСО представляет собой комплекс помещений, оснащенных по последнему слову техники. Он предназначен для обработки многоразового инструментария, хирургического текстиля, операционного белья и перевязочного материала. В Центре отметили, что на реализацию проекта потратили почти шесть лет. Из федерального бюджета для создания ЦСО, включая строительство и оснащение технологическим оборудованием, было выделено 218 млн. рублей. Руководство Центра уверено, что этот проект позволит повысить качество работы стерилизационного отделения, оптимизирует условия работы сотрудников, и даст возможность увеличить хирургическую активность Центра.

В Центре им Илизарова в Кургане откроется новый объект — центральное стерилизационное отделение. В торжественной церемонии примет участие член Совета Федерации от Курганской области Елена Перминова, сообщили URA.RU в пресс-службе медучреждения. «25 октября в НМИЦ ТО имени акад. Г.А. Илизарова Минздрава России торжественно открывается новое центральное стерилизационное отделение (ЦСО). В социально значимом событии для Центра примет участие представитель в Совете Федерации от Курганской области Елена Перминова», — сообщили в пресс-службе Центра им. Илизарова. ЦСО представляет собой комплекс помещений, оснащенных по последнему слову техники. Он предназначен для обработки многоразового инструментария, хирургического текстиля, операционного белья и перевязочного материала. В Центре отметили, что на реализацию проекта потратили почти шесть лет. Из федерального бюджета для создания ЦСО, включая строительство и оснащение технологическим оборудованием, было выделено 218 млн. рублей. Руководство Центра уверено, что этот проект позволит повысить качество работы стерилизационного отделения, оптимизирует условия работы сотрудников, и даст возможность увеличить хирургическую активность Центра.