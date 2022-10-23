23 октября 2022
22 октября 2022
21 октября 2022

Курганский сенатор откроет новое отделение в Центре Илизарова

Сенатор Елена Перминова примет участие в открытии нового объекта в Центре Илизарова
© Служба новостей «URA.RU»
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100 летие Центра Илизарова. Курган, перминова елена
Елена Перминова приглашена на торжественную церемонию открытия нового объекта в Центре Илизарова Фото:

В Центре им Илизарова в Кургане откроется новый объект — центральное стерилизационное отделение. В торжественной церемонии примет участие член Совета Федерации от Курганской области Елена Перминова, сообщили URA.RU в пресс-службе медучреждения.

«25 октября в НМИЦ ТО имени акад. Г.А. Илизарова Минздрава России торжественно открывается новое центральное стерилизационное отделение (ЦСО). В социально значимом событии для Центра примет участие представитель в Совете Федерации от Курганской области Елена Перминова», — сообщили в пресс-службе Центра им. Илизарова.

ЦСО представляет собой комплекс помещений, оснащенных по последнему слову техники. Он предназначен для обработки многоразового инструментария, хирургического текстиля, операционного белья и перевязочного материала. В Центре отметили, что на реализацию проекта потратили почти шесть лет. Из федерального бюджета для создания ЦСО, включая строительство и оснащение технологическим оборудованием, было выделено 218 млн. рублей. Руководство Центра уверено, что этот проект позволит повысить качество работы стерилизационного отделения, оптимизирует условия работы сотрудников, и даст возможность увеличить хирургическую активность Центра.

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В Центре им Илизарова в Кургане откроется новый объект — центральное стерилизационное отделение. В торжественной церемонии примет участие член Совета Федерации от Курганской области Елена Перминова, сообщили URA.RU в пресс-службе медучреждения. «25 октября в НМИЦ ТО имени акад. Г.А. Илизарова Минздрава России торжественно открывается новое центральное стерилизационное отделение (ЦСО). В социально значимом событии для Центра примет участие представитель в Совете Федерации от Курганской области Елена Перминова», — сообщили в пресс-службе Центра им. Илизарова. ЦСО представляет собой комплекс помещений, оснащенных по последнему слову техники. Он предназначен для обработки многоразового инструментария, хирургического текстиля, операционного белья и перевязочного материала. В Центре отметили, что на реализацию проекта потратили почти шесть лет. Из федерального бюджета для создания ЦСО, включая строительство и оснащение технологическим оборудованием, было выделено 218 млн. рублей. Руководство Центра уверено, что этот проект позволит повысить качество работы стерилизационного отделения, оптимизирует условия работы сотрудников, и даст возможность увеличить хирургическую активность Центра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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