В Кургане простились с опытным альпинистом, несколько раз покорившим Эльбрус

Ушел из жизни известный в Кургане альпинист Геннадий Дмитриев

Альпинист Геннадий Дмитриев водил группы на Эльбрус с миссией Татьяна Хильчук «ВКонтакте»

В Кургане ушел из жизни опытный и известный в городе альпинист Геннадий Дмитриев. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила депутат Курганской областной думы и журналист Татьяна Хильчук.

«Не стало старейшего альпиниста Кургана, изобретателя, оптимиста, патриота и жизнелюба Геннадия Федоровича Дмитриева. Сегодня простились с ним с тихой грустью по его юмору, по нашим восхождениям, по пережитым вместе трудностям и восторгу. В 2010 году мне довелось снимать фильм о восхождении на высочайшую точку России — Эльбрус — посвященном 65-летию победы в Великой Отечественной войне. Руководил восхождением Геннадий Федорович. Скажу коротко: на вершину взошли все», — поделилась воспоминаниями депутат.

Весной 2005 года Геннадий Дмитриев также руководил восхождением группы из 9 человек на высочайшую вершину Европы. Восхождение курганские альпинисты посвятили 60-летию Победы, они установили на вершине Эльбруса мемориальную доску в память о героях, победивших фашизм. Доску тогда изготовили на Курганском машиностроительном заводе в трех экземплярах. Один из них был передан в городской совет ветеранов, а другой Геннадий Дмитриев решил сохранить у себя на память.