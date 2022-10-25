25 октября 2022

В Кургане простились с опытным альпинистом, несколько раз покорившим Эльбрус

Ушел из жизни известный в Кургане альпинист Геннадий Дмитриев
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Альпинист Геннадий Дмитриев водил группы на Эльбрус с миссией

В Кургане ушел из жизни опытный и известный в городе альпинист Геннадий Дмитриев. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила депутат Курганской областной думы и журналист Татьяна Хильчук.

«Не стало старейшего альпиниста Кургана, изобретателя, оптимиста, патриота и жизнелюба Геннадия Федоровича Дмитриева. Сегодня простились с ним с тихой грустью по его юмору, по нашим восхождениям, по пережитым вместе трудностям и восторгу. В 2010 году мне довелось снимать фильм о восхождении на высочайшую точку России — Эльбрус — посвященном 65-летию победы в Великой Отечественной войне. Руководил восхождением Геннадий Федорович. Скажу коротко: на вершину взошли все», — поделилась воспоминаниями депутат.

Весной 2005 года Геннадий Дмитриев также руководил восхождением группы из 9 человек на высочайшую вершину Европы. Восхождение курганские альпинисты посвятили 60-летию Победы, они установили на вершине Эльбруса мемориальную доску в память о героях, победивших фашизм. Доску тогда изготовили на Курганском машиностроительном заводе в трех экземплярах. Один из них был передан в городской совет ветеранов, а другой Геннадий Дмитриев решил сохранить у себя на память.

Геннадий Дмитриев несколько раз покорял Эльбрус

Все главные новости Курганской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке:  https://t.me/Kurganistan45 

В Кургане ушел из жизни опытный и известный в городе альпинист Геннадий Дмитриев. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила депутат Курганской областной думы и журналист Татьяна Хильчук. «Не стало старейшего альпиниста Кургана, изобретателя, оптимиста, патриота и жизнелюба Геннадия Федоровича Дмитриева. Сегодня простились с ним с тихой грустью по его юмору, по нашим восхождениям, по пережитым вместе трудностям и восторгу. В 2010 году мне довелось снимать фильм о восхождении на высочайшую точку России — Эльбрус — посвященном 65-летию победы в Великой Отечественной войне. Руководил восхождением Геннадий Федорович. Скажу коротко: на вершину взошли все», — поделилась воспоминаниями депутат. Весной 2005 года Геннадий Дмитриев также руководил восхождением группы из 9 человек на высочайшую вершину Европы. Восхождение курганские альпинисты посвятили 60-летию Победы, они установили на вершине Эльбруса мемориальную доску в память о героях, победивших фашизм. Доску тогда изготовили на Курганском машиностроительном заводе в трех экземплярах. Один из них был передан в городской совет ветеранов, а другой Геннадий Дмитриев решил сохранить у себя на память.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...