В МИД РФ пригрозили уничтожением спутников США на Украине

Коммерческие спутники США в случае их использования Киевом на Украине могут стать законными целями для удара российской армии. С таким предупреждением выступил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.
«Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооруженных конфликтах. Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара», — заявил Воронцов, выступая на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН. Слова российского дипломата приводит ТАСС.
США и другие страны Запада поддерживают Киев в рамках российской спецоперации по защите Донбасса. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Вашингтон предоставляет украинской армии данные разведки с военных и коммерческих спутников. По словам директора второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексея Полищука, передача ориентировок по ведению боевых действий делает США участником конфликта с Россией.
Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
Коммерческие спутники США в случае их использования Киевом на Украине могут стать законными целями для удара российской армии. С таким предупреждением выступил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов. «Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооруженных конфликтах. Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара», — заявил Воронцов, выступая на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН. Слова российского дипломата приводит ТАСС. США и другие страны Запада поддерживают Киев в рамках российской спецоперации по защите Донбасса. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Вашингтон предоставляет украинской армии данные разведки с военных и коммерческих спутников. По словам директора второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексея Полищука, передача ориентировок по ведению боевых действий делает США участником конфликта с Россией.