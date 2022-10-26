В МИД РФ пригрозили уничтожением спутников США на Украине

27 октября 2022 в 03:41 Размер текста - 17 +

Спутники США на Украине могут стать целью удара ВС РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Коммерческие спутники США в случае их использования Киевом на Украине могут стать законными целями для удара российской армии. С таким предупреждением выступил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов. «Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооруженных конфликтах. Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара», — заявил Воронцов, выступая на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН. Слова российского дипломата приводит ТАСС. США и другие страны Запада поддерживают Киев в рамках российской спецоперации по защите Донбасса. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Вашингтон предоставляет украинской армии данные разведки с военных и коммерческих спутников. По словам директора второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексея Полищука, передача ориентировок по ведению боевых действий делает США участником конфликта с Россией.

Коммерческие спутники США в случае их использования Киевом на Украине могут стать законными целями для удара российской армии. С таким предупреждением выступил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов. «Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооруженных конфликтах. Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара», — заявил Воронцов, выступая на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН. Слова российского дипломата приводит ТАСС. США и другие страны Запада поддерживают Киев в рамках российской спецоперации по защите Донбасса. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Вашингтон предоставляет украинской армии данные разведки с военных и коммерческих спутников. По словам директора второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексея Полищука, передача ориентировок по ведению боевых действий делает США участником конфликта с Россией.