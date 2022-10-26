26 октября 2022

В МИД РФ пригрозили уничтожением спутников США на Украине

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Спутники США на Украине могут стать целью удара ВС РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Коммерческие спутники США в случае их использования Киевом на Украине могут стать законными целями для удара российской армии. С таким предупреждением выступил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

«Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооруженных конфликтах. Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара», — заявил Воронцов, выступая на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН. Слова российского дипломата приводит ТАСС.

США и другие страны Запада поддерживают Киев в рамках российской спецоперации по защите Донбасса. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Вашингтон предоставляет украинской армии данные разведки с военных и коммерческих спутников. По словам директора второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексея Полищука, передача ориентировок по ведению боевых действий делает США участником конфликта с Россией.

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Коммерческие спутники США в случае их использования Киевом на Украине могут стать законными целями для удара российской армии. С таким предупреждением выступил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов. «Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооруженных конфликтах. Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара», — заявил Воронцов, выступая на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН. Слова российского дипломата приводит ТАСС. США и другие страны Запада поддерживают Киев в рамках российской спецоперации по защите Донбасса. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Вашингтон предоставляет украинской армии данные разведки с военных и коммерческих спутников. По словам директора второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексея Полищука, передача ориентировок по ведению боевых действий делает США участником конфликта с Россией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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