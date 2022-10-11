Глава МИД РФ пожаловался на участие американцев в СВО на Украине

США принимают непосредственное участие в конфликте на Украине, заявил Лавров
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Американские военные принимают непосредственное участие в конфликте на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Де-факто американцы уже давно участвуют в этой войне», — цитирует Лаврова telegram-канал МИД РФ. Он отметил, что помимо поставок вооружения, США предоставляют украинской армии данные разведки с военных и коммерческих спутников.
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