Глава МИД РФ пожаловался на участие американцев в СВО на Украине

Лавров: США вооружают украинскую армию, а также делятся данными разведки
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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
США принимают непосредственное участие в конфликте на Украине, заявил Лавров Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Американские военные принимают непосредственное участие в конфликте на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Де-факто американцы уже давно участвуют в этой войне», — цитирует Лаврова telegram-канал МИД РФ. Он отметил, что помимо поставок вооружения, США предоставляют украинской армии данные разведки с военных и коммерческих спутников.

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Американские военные принимают непосредственное участие в конфликте на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. «Де-факто американцы уже давно участвуют в этой войне», — цитирует Лаврова telegram-канал МИД РФ. Он отметил, что помимо поставок вооружения, США предоставляют украинской армии данные разведки с военных и коммерческих спутников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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