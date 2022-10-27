В Кремле скрыли имя немца, который рассказал Путину анекдот про газ

Песков заявил, что не может назвать имя немца, рассказавшего Путину анекдот
новость из сюжетаГазовый кризис в Европе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался раскрывать, что за немец рассказал главе государства Владимиру Путину анекдот про газ. Об этом сообщает РИА Новости.
«Президент же не сказал. А я не могу», — заявил Песков.
Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», рассказал анекдот про положение в Европе в связи с энергетическим кризисом. По его словам, шутку ему рассказал друг из Германии, передает ФАН. Президент подчеркивал, что что все проблемы Запада связаны не с Россией, а с системными ошибками европейских политиков.
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