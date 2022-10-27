В Кремле скрыли имя немца, который рассказал Путину анекдот про газ

28 октября 2022 в 00:49 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что не может назвать имя немца, рассказавшего Путину анекдот Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался раскрывать, что за немец рассказал главе государства Владимиру Путину анекдот про газ. Об этом сообщает РИА Новости. «Президент же не сказал. А я не могу», — заявил Песков. Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», рассказал анекдот про положение в Европе в связи с энергетическим кризисом. По его словам, шутку ему рассказал друг из Германии, передает ФАН. Президент подчеркивал, что что все проблемы Запада связаны не с Россией, а с системными ошибками европейских политиков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался раскрывать, что за немец рассказал главе государства Владимиру Путину анекдот про газ. Об этом сообщает РИА Новости. «Президент же не сказал. А я не могу», — заявил Песков. Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», рассказал анекдот про положение в Европе в связи с энергетическим кризисом. По его словам, шутку ему рассказал друг из Германии, передает ФАН. Президент подчеркивал, что что все проблемы Запада связаны не с Россией, а с системными ошибками европейских политиков.