27 октября 2022

В Кремле скрыли имя немца, который рассказал Путину анекдот про газ

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Песков заявил, что не может назвать имя немца, рассказавшего Путину анекдот Фото:
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Газовый кризис в Европе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался раскрывать, что за немец рассказал главе государства Владимиру Путину анекдот про газ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент же не сказал. А я не могу», — заявил Песков.

Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», рассказал анекдот про положение в Европе в связи с энергетическим кризисом. По его словам, шутку ему рассказал друг из Германии, передает ФАН. Президент подчеркивал, что что все проблемы Запада связаны не с Россией, а с системными ошибками европейских политиков.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался раскрывать, что за немец рассказал главе государства Владимиру Путину анекдот про газ. Об этом сообщает РИА Новости. «Президент же не сказал. А я не могу», — заявил Песков. Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», рассказал анекдот про положение в Европе в связи с энергетическим кризисом. По его словам, шутку ему рассказал друг из Германии, передает ФАН. Президент подчеркивал, что что все проблемы Запада связаны не с Россией, а с системными ошибками европейских политиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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