Курганский оборонный завод получил иск на десятки тысяч евро

В курганский суд поступил иск к местному оборонному предприятию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганский арбитражный суд поступил иск о взыскании задолженности с ПАО «Курганский машиностроительный завод» на сумму более 80 тысяч евро. Информация появилась на сайте суда.

«ООО „СТАНЭКСИМ“ обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к ПАО „Курганский машиностроительный завод“ о взыскании суммы долга <…> в размере 74 400 евро, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 5 614,65 евро», — говорится в постановлении суда. Рассмотрение иска назначено на 2 ноября.

Компания «Станэксим» занимается поставкой станков и оборудования для машиностроения из Белоруссии. Согласно исковому заявлению, задолженность оборонного курганского завода образовалась после поставки товара московской компанией.

Редакция URA.RU обратилась к представителям курганского предприятия с просьбой прокомментировать предстоящий суд. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что Курганский машиностроительный завод проиграл суд концерну из группы «Ростеха». Воронежское предприятие выставило иск курганцам на сумму около 950 тысяч рублей за возврат оборудования с дефектом.