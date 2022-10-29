В Тюменской области возник резкий спрос на водителей

30 октября 2022 в 12:49 Размер текста - 17 +

Спрос на водителей в октябре вырос на 46% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области на водителей за октябрь вырос спрос на 46% по сравнению с предыдущим месяцем. На одну вакансию о работе водителем приходится 2,4 резюме, что свидетельствует о дефиците кадров. Об этом говорится в результатах исследования HeadHunter. «Сегодня в Тюменской области открыто более 600 вакансий водителей. В целом за октябрь спрос на водителей в регионе вырос на 46% по сравнению с сентябрем. Треть вакансий для водителей предлагают работу вахтой. На одну вакансию водителя приходится в среднем 2,4 активных резюме, что говорит о дефиците кадров», — сообщили URA.RU в пресс-службе HeadHunter. Помимо этого, там добавили, что средняя зарплата водителей в октябре, по данным hh.ru, составила 80,9 тысяч рублей. Это на 2,1 тысячи рублей меньше, чем в сентябре. Отмечается, что уровень заработной платы зависит от стажа работы. «Вакансии, где опыт работы не требуется, предлагают 76,1 тыс. руб., а вакансии, где необходим опыт минимум от трех лет — 90,6 тысяч рублей», — заключили в исследовании HeadHunter. Ранее URA.RU писало, что треть жителей Тюменской области готовы снизить требования к заработной плате ради работы. При этом, в такой сфере как «Автомобильный бизнес» тюменцы не согласны пойти на снижение зарплат.

В Тюменской области на водителей за октябрь вырос спрос на 46% по сравнению с предыдущим месяцем. На одну вакансию о работе водителем приходится 2,4 резюме, что свидетельствует о дефиците кадров. Об этом говорится в результатах исследования HeadHunter. «Сегодня в Тюменской области открыто более 600 вакансий водителей. В целом за октябрь спрос на водителей в регионе вырос на 46% по сравнению с сентябрем. Треть вакансий для водителей предлагают работу вахтой. На одну вакансию водителя приходится в среднем 2,4 активных резюме, что говорит о дефиците кадров», — сообщили URA.RU в пресс-службе HeadHunter. Помимо этого, там добавили, что средняя зарплата водителей в октябре, по данным hh.ru, составила 80,9 тысяч рублей. Это на 2,1 тысячи рублей меньше, чем в сентябре. Отмечается, что уровень заработной платы зависит от стажа работы. «Вакансии, где опыт работы не требуется, предлагают 76,1 тыс. руб., а вакансии, где необходим опыт минимум от трех лет — 90,6 тысяч рублей», — заключили в исследовании HeadHunter. Ранее URA.RU писало, что треть жителей Тюменской области готовы снизить требования к заработной плате ради работы. При этом, в такой сфере как «Автомобильный бизнес» тюменцы не согласны пойти на снижение зарплат.