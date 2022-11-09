09 ноября 2022

В Челябинске запустили горячую линию по недвижимости для участников СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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В call-центре регионального Росреестра готов оказать максимальное содействие семьям мобилизованных Фото:

В Челябинской области начинает работать горячая линия, созданная для оказания консультационной помощи участникам СВО, их семьям и близким родственникам по вопросам недвижимости. Об этом URA.RU сообщили 10 ноября в пресс-службе управления Росреестра и Кадастровой палаты по региону.

«С 10 ноября семьи мобилизованных и участников СВО смогут получить в управлении Росреестра консультации, в том числе по оформлению недвижимости в собственность. Горячая линия для южноуральцев будет действовать на постоянной основе, а звонки приниматься на протяжении всей рабочей недели по телефону 8(351)237-33-14», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

По словам замруководителя управления Росреестра по области Ольги Силаевой, обратившимся окажут помощь по вопросам сокращения сроков госрегистрации прав на недвижимость и кадастрового учета объектов. Также родственникам участников СВО расскажут о проведении сделок с недвижимостью, в том числе, о купли-продажи и дарения по доверенности.

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В Челябинской области начинает работать горячая линия, созданная для оказания консультационной помощи участникам СВО, их семьям и близким родственникам по вопросам недвижимости. Об этом URA.RU сообщили 10 ноября в пресс-службе управления Росреестра и Кадастровой палаты по региону. «С 10 ноября семьи мобилизованных и участников СВО смогут получить в управлении Росреестра консультации, в том числе по оформлению недвижимости в собственность. Горячая линия для южноуральцев будет действовать на постоянной основе, а звонки приниматься на протяжении всей рабочей недели по телефону 8(351)237-33-14», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства. По словам замруководителя управления Росреестра по области Ольги Силаевой, обратившимся окажут помощь по вопросам сокращения сроков госрегистрации прав на недвижимость и кадастрового учета объектов. Также родственникам участников СВО расскажут о проведении сделок с недвижимостью, в том числе, о купли-продажи и дарения по доверенности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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