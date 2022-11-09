В Челябинске запустили горячую линию по недвижимости для участников СВО

10 ноября 2022 в 12:58 Размер текста - 17 +

В call-центре регионального Росреестра готов оказать максимальное содействие семьям мобилизованных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинской области начинает работать горячая линия, созданная для оказания консультационной помощи участникам СВО, их семьям и близким родственникам по вопросам недвижимости. Об этом URA.RU сообщили 10 ноября в пресс-службе управления Росреестра и Кадастровой палаты по региону. «С 10 ноября семьи мобилизованных и участников СВО смогут получить в управлении Росреестра консультации, в том числе по оформлению недвижимости в собственность. Горячая линия для южноуральцев будет действовать на постоянной основе, а звонки приниматься на протяжении всей рабочей недели по телефону 8(351)237-33-14», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства. По словам замруководителя управления Росреестра по области Ольги Силаевой, обратившимся окажут помощь по вопросам сокращения сроков госрегистрации прав на недвижимость и кадастрового учета объектов. Также родственникам участников СВО расскажут о проведении сделок с недвижимостью, в том числе, о купли-продажи и дарения по доверенности.

В Челябинской области начинает работать горячая линия, созданная для оказания консультационной помощи участникам СВО, их семьям и близким родственникам по вопросам недвижимости. Об этом URA.RU сообщили 10 ноября в пресс-службе управления Росреестра и Кадастровой палаты по региону. «С 10 ноября семьи мобилизованных и участников СВО смогут получить в управлении Росреестра консультации, в том числе по оформлению недвижимости в собственность. Горячая линия для южноуральцев будет действовать на постоянной основе, а звонки приниматься на протяжении всей рабочей недели по телефону 8(351)237-33-14», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства. По словам замруководителя управления Росреестра по области Ольги Силаевой, обратившимся окажут помощь по вопросам сокращения сроков госрегистрации прав на недвижимость и кадастрового учета объектов. Также родственникам участников СВО расскажут о проведении сделок с недвижимостью, в том числе, о купли-продажи и дарения по доверенности.