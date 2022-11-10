Небензя раскрыл, как США избегают наказания за военные преступления

Небензя обвинил США в грубом шантаже международных организаций

10 ноября 2022 в 23:44 Размер текста - 17 +

Василий Небензя напомнил о преступлениях США в Афганистане Фото: Владимир Андреев © URA.RU Соединенные Штаты Америки и Североатлантический альянс хотели бы, чтобы все забыли об их преступлениях в Афганистане. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. «На Западе хотели бы, чтобы все забыли о безответственных действиях военных США и НАТО, регулярно наносивших беспорядочные авиаудары по простым афганцам», — сказал Небензя, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи всемирной организации. Он также напомнил про ночные рейды и убийства «без суда и следствия мирных жителей, включая женщин и детей». По его словам, расследования так и не были проведены из-за шантажа со стороны Вашингтона. Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин призвал США покаяться из-за преступлений, совершенных, в том числе в Афганистане. По словам спикера, целью убийств сотен мирных жителей было лишь запугивание всего мира. По словам посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, США не могут судить, кто является «военным преступником», а кто нет.

Соединенные Штаты Америки и Североатлантический альянс хотели бы, чтобы все забыли об их преступлениях в Афганистане. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. «На Западе хотели бы, чтобы все забыли о безответственных действиях военных США и НАТО, регулярно наносивших беспорядочные авиаудары по простым афганцам», — сказал Небензя, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи всемирной организации. Он также напомнил про ночные рейды и убийства «без суда и следствия мирных жителей, включая женщин и детей». По его словам, расследования так и не были проведены из-за шантажа со стороны Вашингтона. Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин призвал США покаяться из-за преступлений, совершенных, в том числе в Афганистане. По словам спикера, целью убийств сотен мирных жителей было лишь запугивание всего мира. По словам посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, США не могут судить, кто является «военным преступником», а кто нет.