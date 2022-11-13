13 ноября 2022
12 ноября 2022
11 ноября 2022

В пермском городе увековечили память героя СВО. Фото

В Пермском крае открыли памятную плиту в честь погибшего на Украине ефрейтора
© Служба новостей «URA.RU»
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О гибели военнослужащего из Оверят сообщили в августе Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В поселке Оверята (Пермский край) появилась памятная плита, посвященная Александру Кузнецову, рассказали прикамские ветераны. Участник спецоперации погиб, защищая интересы страны.

«12 ноября на территории школы N 11 поселка Оверята Краснокамского городского округа Пермского края была открыта памятная плита, посвященная земляку, выпускнику школы Александру Кузнецову. Он погиб при защите интересов России и населения Донбасса», — написано в группе ветеранского сообщества «Сила в правде — 59» в соцсети «ВКонтакте».

С самых первых дней спецоперации на Украине Александр принимал в ней самое активное участие, рассказывали в администрации Краснокамска. За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, ефрейтор Кузнецов был посмертно награжден орденом Мужества. Церемония прощания с солдатом проходила 8 августа.

Специальная операция российских войск на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин много раз подчеркивал, что она направлена на денацификацию и демилитаризацию этой страны и защиту мирных жителей Донбасса от нападок украинского режима.

Александр Кузнецов учился в местной школе
Фото:
Школьники приняли участие в торжественной церемонии
Фото:
Участники боевых действий и локальных конфликтов почтили память погибшего солдата
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К мемориалу были возложены цветы
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В поселке Оверята (Пермский край) появилась памятная плита, посвященная Александру Кузнецову, рассказали прикамские ветераны. Участник спецоперации погиб, защищая интересы страны. «12 ноября на территории школы N 11 поселка Оверята Краснокамского городского округа Пермского края была открыта памятная плита, посвященная земляку, выпускнику школы Александру Кузнецову. Он погиб при защите интересов России и населения Донбасса», — написано в группе ветеранского сообщества «Сила в правде — 59» в соцсети «ВКонтакте». С самых первых дней спецоперации на Украине Александр принимал в ней самое активное участие, рассказывали в администрации Краснокамска. За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, ефрейтор Кузнецов был посмертно награжден орденом Мужества. Церемония прощания с солдатом проходила 8 августа. Специальная операция российских войск на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин много раз подчеркивал, что она направлена на денацификацию и демилитаризацию этой страны и защиту мирных жителей Донбасса от нападок украинского режима.
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