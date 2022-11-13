В пермском городе увековечили память героя СВО. Фото

В Пермском крае открыли памятную плиту в честь погибшего на Украине ефрейтора

14 ноября 2022 в 03:08 Размер текста - 17 +

О гибели военнослужащего из Оверят сообщили в августе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В поселке Оверята (Пермский край) появилась памятная плита, посвященная Александру Кузнецову, рассказали прикамские ветераны. Участник спецоперации погиб, защищая интересы страны. «12 ноября на территории школы N 11 поселка Оверята Краснокамского городского округа Пермского края была открыта памятная плита, посвященная земляку, выпускнику школы Александру Кузнецову. Он погиб при защите интересов России и населения Донбасса», — написано в группе ветеранского сообщества «Сила в правде — 59» в соцсети «ВКонтакте». С самых первых дней спецоперации на Украине Александр принимал в ней самое активное участие, рассказывали в администрации Краснокамска. За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, ефрейтор Кузнецов был посмертно награжден орденом Мужества. Церемония прощания с солдатом проходила 8 августа. Специальная операция российских войск на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин много раз подчеркивал, что она направлена на денацификацию и демилитаризацию этой страны и защиту мирных жителей Донбасса от нападок украинского режима. Александр Кузнецов учился в местной школе Фото: VK «Сила в братстве — 59» Школьники приняли участие в торжественной церемонии Фото: VK «Сила в братстве — 59» Участники боевых действий и локальных конфликтов почтили память погибшего солдата Фото: VK «Сила в братстве — 59» К мемориалу были возложены цветы Фото: VK «Сила в братстве — 59»

В поселке Оверята (Пермский край) появилась памятная плита, посвященная Александру Кузнецову, рассказали прикамские ветераны. Участник спецоперации погиб, защищая интересы страны. «12 ноября на территории школы N 11 поселка Оверята Краснокамского городского округа Пермского края была открыта памятная плита, посвященная земляку, выпускнику школы Александру Кузнецову. Он погиб при защите интересов России и населения Донбасса», — написано в группе ветеранского сообщества «Сила в правде — 59» в соцсети «ВКонтакте». С самых первых дней спецоперации на Украине Александр принимал в ней самое активное участие, рассказывали в администрации Краснокамска. За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, ефрейтор Кузнецов был посмертно награжден орденом Мужества. Церемония прощания с солдатом проходила 8 августа. Специальная операция российских войск на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин много раз подчеркивал, что она направлена на денацификацию и демилитаризацию этой страны и защиту мирных жителей Донбасса от нападок украинского режима.