В поселке Оверята (Пермский край) появилась памятная плита, посвященная Александру Кузнецову, рассказали прикамские ветераны. Участник спецоперации погиб, защищая интересы страны.
«12 ноября на территории школы N 11 поселка Оверята Краснокамского городского округа Пермского края была открыта памятная плита, посвященная земляку, выпускнику школы Александру Кузнецову. Он погиб при защите интересов России и населения Донбасса», — написано в группе ветеранского сообщества «Сила в правде — 59» в соцсети «ВКонтакте».
С самых первых дней спецоперации на Украине Александр принимал в ней самое активное участие, рассказывали в администрации Краснокамска. За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, ефрейтор Кузнецов был посмертно награжден орденом Мужества. Церемония прощания с солдатом проходила 8 августа.
Специальная операция российских войск на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин много раз подчеркивал, что она направлена на денацификацию и демилитаризацию этой страны и защиту мирных жителей Донбасса от нападок украинского режима.
Александр Кузнецов учился в местной школе
Фото: VK «Сила в братстве — 59»
Школьники приняли участие в торжественной церемонии
Фото: VK «Сила в братстве — 59»
Участники боевых действий и локальных конфликтов почтили память погибшего солдата
В поселке Оверята (Пермский край) появилась памятная плита, посвященная Александру Кузнецову, рассказали прикамские ветераны. Участник спецоперации погиб, защищая интересы страны. «12 ноября на территории школы N 11 поселка Оверята Краснокамского городского округа Пермского края была открыта памятная плита, посвященная земляку, выпускнику школы Александру Кузнецову. Он погиб при защите интересов России и населения Донбасса», — написано в группе ветеранского сообщества «Сила в правде — 59» в соцсети «ВКонтакте». С самых первых дней спецоперации на Украине Александр принимал в ней самое активное участие, рассказывали в администрации Краснокамска. За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, ефрейтор Кузнецов был посмертно награжден орденом Мужества. Церемония прощания с солдатом проходила 8 августа. Специальная операция российских войск на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин много раз подчеркивал, что она направлена на денацификацию и демилитаризацию этой страны и защиту мирных жителей Донбасса от нападок украинского режима.