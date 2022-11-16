Мэр Сургута Андрей Филатов проинспектировал квартиры в новом доме по улице Рыбников 35, приобретенные для детей-сирот. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Побывал в новых квартирах, приобретенных администрацией города для детей-сирот. Квартиры выполнены в чистовой отделке и частично меблированы», — сообщил Филатов.
Застройщик сразу оборудует квартиры диваном, шкафом-купе, комодом, обеденным столом, стульями и шторами на окна. В квартирах выполнен ремонт «под ключ».
В новом доме выкуплено 47 квартир для расселения детей, оставшихся без попечения родителей. Всего, с начала года, в Сургуте квартиры получили более ста детей-сирот.
Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО наблюдаются случаи нарушения прав детей-сирот на получение жилья. Так, в Пыть-Яхе администрация отказала сироте выделить квартиру, посчитав что он уже обеспечен жилплощадью.
Квартира для детей-сирот в новом доме
Фото: telegram-канал главы Сургута Андрея Филатова
Мэр Сургута Андрей Филатов проинспектировал квартиры в новом доме по улице Рыбников 35, приобретенные для детей-сирот. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Побывал в новых квартирах, приобретенных администрацией города для детей-сирот. Квартиры выполнены в чистовой отделке и частично меблированы», — сообщил Филатов. Застройщик сразу оборудует квартиры диваном, шкафом-купе, комодом, обеденным столом, стульями и шторами на окна. В квартирах выполнен ремонт «под ключ». В новом доме выкуплено 47 квартир для расселения детей, оставшихся без попечения родителей. Всего, с начала года, в Сургуте квартиры получили более ста детей-сирот. Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО наблюдаются случаи нарушения прав детей-сирот на получение жилья. Так, в Пыть-Яхе администрация отказала сироте выделить квартиру, посчитав что он уже обеспечен жилплощадью.