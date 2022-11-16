16 ноября 2022

Мэр Сургута сообщил, в каких квартирах будут жить дети-сироты. Фото

Мэр Сургута сообщил об условиях проживания в новых квартирах для детей-сирот
© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение ключей от квартир детям сиротам. Курган, ключи от квартиры, ключи
В Сургуте сдают 47 квартир, предназначенных для детей-сирот Фото:

Мэр Сургута Андрей Филатов проинспектировал квартиры в новом доме по улице Рыбников 35, приобретенные для детей-сирот. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Побывал в новых квартирах, приобретенных администрацией города для детей-сирот. Квартиры выполнены в чистовой отделке и частично меблированы», — сообщил Филатов.

Застройщик сразу оборудует квартиры диваном, шкафом-купе, комодом, обеденным столом, стульями и шторами на окна. В квартирах выполнен ремонт «под ключ».

В новом доме выкуплено 47 квартир для расселения детей, оставшихся без попечения родителей. Всего, с начала года, в Сургуте квартиры получили более ста детей-сирот.

Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО наблюдаются случаи нарушения прав детей-сирот на получение жилья. Так, в Пыть-Яхе администрация отказала сироте выделить квартиру, посчитав что он уже обеспечен жилплощадью.

Квартира для детей-сирот в новом доме
Фото:

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Мэр Сургута Андрей Филатов проинспектировал квартиры в новом доме по улице Рыбников 35, приобретенные для детей-сирот. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Побывал в новых квартирах, приобретенных администрацией города для детей-сирот. Квартиры выполнены в чистовой отделке и частично меблированы», — сообщил Филатов. Застройщик сразу оборудует квартиры диваном, шкафом-купе, комодом, обеденным столом, стульями и шторами на окна. В квартирах выполнен ремонт «под ключ». В новом доме выкуплено 47 квартир для расселения детей, оставшихся без попечения родителей. Всего, с начала года, в Сургуте квартиры получили более ста детей-сирот. Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО наблюдаются случаи нарушения прав детей-сирот на получение жилья. Так, в Пыть-Яхе администрация отказала сироте выделить квартиру, посчитав что он уже обеспечен жилплощадью.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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