В ЯНАО синоптики обещают усиление ветра и похолодание

Ямальцев просят воздержаться от загородных поездок Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В ЯНАО синоптики прогнозируют похолодание и усиление ветра. В связи с этим ямальцев просят по возможности отказаться от загородных поездок, сообщает пресс-служба окружного дептранса в социальной сети «ВКонтакте».

«На загородных дорогах возможны снижение видимости и сильный боковой ветер. Рекомендуем, по возможности, отказаться от поездок на загородных трассах», — предупреждает пресс-служба ведомства в соцсети.

Также в департаменте транспорта предупредили о возможных ограничениях работы переправы через Обь. Возможна приостановка судов на воздушной подушке.

Ранее URA.RU сообщало о шквальном ветре и ограничении работы переправы. Также из-за ветра в аэропорту Салехарда были задержаны авиарейсы.