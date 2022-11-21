В ЯНАО синоптики обещают усиление ветра и похолодание

В ЯНАО синоптики прогнозируют похолодание и усиление ветра. В связи с этим ямальцев просят по возможности отказаться от загородных поездок, сообщает пресс-служба окружного дептранса в социальной сети «ВКонтакте».
«На загородных дорогах возможны снижение видимости и сильный боковой ветер. Рекомендуем, по возможности, отказаться от поездок на загородных трассах», — предупреждает пресс-служба ведомства в соцсети.
Также в департаменте транспорта предупредили о возможных ограничениях работы переправы через Обь. Возможна приостановка судов на воздушной подушке.
Ранее URA.RU сообщало о шквальном ветре и ограничении работы переправы. Также из-за ветра в аэропорту Салехарда были задержаны авиарейсы.
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