21 ноября 2022
20 ноября 2022
19 ноября 2022

В ЯНАО синоптики обещают усиление ветра и похолодание

© Служба новостей «URA.RU»
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Город в снегу. Курган, площадь ленина, снегопад, ветер, пурга, снег в городе
Ямальцев просят воздержаться от загородных поездок Фото:

В ЯНАО синоптики прогнозируют похолодание и усиление ветра. В связи с этим ямальцев просят по возможности отказаться от загородных поездок, сообщает пресс-служба окружного дептранса в социальной сети «ВКонтакте».

«На загородных дорогах возможны снижение видимости и сильный боковой ветер. Рекомендуем, по возможности, отказаться от поездок на загородных трассах», — предупреждает пресс-служба ведомства в соцсети.

Также в департаменте транспорта предупредили о возможных ограничениях работы переправы через Обь. Возможна приостановка судов на воздушной подушке.

Ранее URA.RU сообщало о шквальном ветре и ограничении работы переправы. Также из-за ветра в аэропорту Салехарда были задержаны авиарейсы.

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В ЯНАО синоптики прогнозируют похолодание и усиление ветра. В связи с этим ямальцев просят по возможности отказаться от загородных поездок, сообщает пресс-служба окружного дептранса в социальной сети «ВКонтакте». «На загородных дорогах возможны снижение видимости и сильный боковой ветер. Рекомендуем, по возможности, отказаться от поездок на загородных трассах», — предупреждает пресс-служба ведомства в соцсети. Также в департаменте транспорта предупредили о возможных ограничениях работы переправы через Обь. Возможна приостановка судов на воздушной подушке. Ранее URA.RU сообщало о шквальном ветре и ограничении работы переправы. Также из-за ветра в аэропорту Салехарда были задержаны авиарейсы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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