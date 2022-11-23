В Кургане наказали врачей, отправивших по домам пациентов без верхней одежды

Сотрудники больницы извинились перед пациентами за случившееся Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане сотрудникам областной больницы, которые выписали пациентов, но не отдали им верхнюю одежду, вынесли дисциплинарные взыскания. Об этом сообщили представители областного департамента здравоохранения.

«По данному факту проведена проверка. Информация, изложенная в посте, подтверждена. Виновным лицам вынесены дисциплинарные взыскания», — написали представители депздрава в комментариях под постом, размещенном в группе соцсети «ВКонтакте» «Типичный Курган».

Ранее подписчик той же группы сообщал, что в гастроэнтерологическом отделении больницы обнаружили коронавирус, из-за чего всех пациентов, кто был в палате, в 22:00 экстренно выписали и отправили домой. По словам подписчика, сотрудники больницы сказали выписанным приходить за верхней одеждой в понедельник. Среди пациентов были, в том числе, жители районов.

Позже подписчик сообщества сообщил представителям группы, что пациентам выдали вещи и выписку. Он добавил, что медики принесли свои извинения за случившееся.