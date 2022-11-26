Вечером в Восточной округе загорелась машина
В Тюмени во дворе дома загорелась машина. Об этом сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».
«В начале одиннадцатого вечера загорелась машина», — рассказали очевидцы в группе «ЧС Тюмень». Там же добавили, что пожар произошел возле катка на улице Широтной 25.
Агентство направило запрос в ГУ МЧС России по Тюменской области. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменском районе прямо на дороге загорелся автомобиль. Прибывшие на место происшествия пожарные потушили пламя за несколько минут.
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