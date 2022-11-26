26 ноября 2022
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В Тюмени во дворе дома загорелся автомобиль. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, дым, пожар, пламя, автомобиль, огонь, горящий автомобиль
Вечером в Восточной округе загорелась машина Фото:

В Тюмени во дворе дома загорелась машина. Об этом сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

«В начале одиннадцатого вечера загорелась машина», — рассказали очевидцы в группе «ЧС Тюмень». Там же добавили, что пожар произошел возле катка на улице Широтной 25.

Агентство направило запрос в ГУ МЧС России по Тюменской области. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменском районе прямо на дороге загорелся автомобиль. Прибывшие на место происшествия пожарные потушили пламя за несколько минут.

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В Тюмени во дворе дома загорелась машина. Об этом сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте». «В начале одиннадцатого вечера загорелась машина», — рассказали очевидцы в группе «ЧС Тюмень». Там же добавили, что пожар произошел возле катка на улице Широтной 25. Агентство направило запрос в ГУ МЧС России по Тюменской области. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменском районе прямо на дороге загорелся автомобиль. Прибывшие на место происшествия пожарные потушили пламя за несколько минут.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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