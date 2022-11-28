Владельцы telegram-канала URALNEWS потеряли контроль над проектом

28 ноября 2022 в 16:50 Размер текста - 17 +

Канал утрачен вместе с подписчиками Фото: Владимир Андреев © URA.RU Администраторы известного на Урале telegram-канала URALNEWS сообщили о потере контроля над проектом. Канал утрачен вместе с подписчиками. Сейчас на канале активно размещаются объявления финансового характера. Там предлагают поправить свое материальное положение. Одно из условий — стартовый депозит от 10.000 рублей. «С большим сожалением должны признать, что мы потеряли управление своим каналом. Более двух лет мы вели свою работу по выявлению хищений коррупционеров, освещению схем различной степени грязности, поддерживали наших героических военных и вносили свой посильный вклад в стабилизацию внутренней ситуации в России», — говорится в посте старой команды на новой площадке. Ранее в СМИ писали, что telegram-каналы бывшего главного редактора российского Vogue Алены Долецкой были взломаны мошенниками. На данный момент канал «Долецкая-Doletskaya» уже вернулся к своей правообладательнице, второй аккаунт «ПойдуПодышу» пока под контролем мошенников.

Администраторы известного на Урале telegram-канала URALNEWS сообщили о потере контроля над проектом. Канал утрачен вместе с подписчиками. Сейчас на канале активно размещаются объявления финансового характера. Там предлагают поправить свое материальное положение. Одно из условий — стартовый депозит от 10.000 рублей. «С большим сожалением должны признать, что мы потеряли управление своим каналом. Более двух лет мы вели свою работу по выявлению хищений коррупционеров, освещению схем различной степени грязности, поддерживали наших героических военных и вносили свой посильный вклад в стабилизацию внутренней ситуации в России», — говорится в посте старой команды на новой площадке. Ранее в СМИ писали, что telegram-каналы бывшего главного редактора российского Vogue Алены Долецкой были взломаны мошенниками. На данный момент канал «Долецкая-Doletskaya» уже вернулся к своей правообладательнице, второй аккаунт «ПойдуПодышу» пока под контролем мошенников.