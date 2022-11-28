Для спасения жильцов пожарные применили высотную технику Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Вечером 28 ноября произошел пожар в девятиэтажном доме на улице Чайковского 12, в Екатеринбурге. В огне погибли двое жителей, еще троих увезли в больницу, об этом сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области.

«Пожарными было установлено, что возгорание произошло в квартире, на третьем этаже девятиэтажного дома. Пожар сопровождался сильным задымлением во всем подъезде, основные силы были направлены на спасение людей из квартир. С верхних этажей жителей эвакуировали с помощью высотной техники, всего огнеборцы спасли 33 человека из них семеро детей, 60 человек смогли выйти самостоятельно. Серьезно пострадали трое жильцов, погибли две женщины», — рассказали в областном МЧС.

На пожаре работали 67 пожарных и 18 единиц пожарно-спасательной техники. Всех эвакуированных отвезли во временный пункт пребывания, на территории гимназии № 120, расположенной на улице Степана Разина.

Ранее URA.RU рассказало о пожаре на улице Чайковского в Екатеринбурге. В результате происшествия есть пострадавшие и погибшие.