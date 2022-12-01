Лавров обвинил НАТО в возвращении к принципам «холодной войны»

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Лавров считает, что НАТО следуют принципу «держать русских вне Европы» Фото:

НАТО вновь обратилось к приоритетам «холодной войны» и желает держать русских вне Европы, а американцев внутри нее. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«То, что происходит сейчас, абсолютно означает возвращение НАТО к тем концептуальным приоритетам, которые были выработаны 70 лет назад» — сказал Лавров в ходе пресс-конференции, слова политика передают РИА Новости. Министр также вспомнил историю создания блока НАТО и слова первого генерального секретаря Гастингса Исмея, который вывел формулу «держать русских вне Европы, американцев в Европе, а немцев — под контролем».

Ранее Лавров заявил, что нет смысла сохранять прежнее дипломатическое присутствие на Западе. Он уточнил, что Россия проводит географическую переориентацию своей деятельности за рубежом. Кроме того, по словам Лаврова, НАТО имеет претензии на лидерство в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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НАТО вновь обратилось к приоритетам «холодной войны» и желает держать русских вне Европы, а американцев внутри нее. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «То, что происходит сейчас, абсолютно означает возвращение НАТО к тем концептуальным приоритетам, которые были выработаны 70 лет назад» — сказал Лавров в ходе пресс-конференции, слова политика передают РИА Новости. Министр также вспомнил историю создания блока НАТО и слова первого генерального секретаря Гастингса Исмея, который вывел формулу «держать русских вне Европы, американцев в Европе, а немцев — под контролем». Ранее Лавров заявил, что нет смысла сохранять прежнее дипломатическое присутствие на Западе. Он уточнил, что Россия проводит географическую переориентацию своей деятельности за рубежом. Кроме того, по словам Лаврова, НАТО имеет претензии на лидерство в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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