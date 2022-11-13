Лавров заявил о претензиях НАТО на главенство в Азиатско-Тихоокеанском регионе

13 ноября 2022 в 12:16 Размер текста - 17 +

США и НАТО пытаются милитаризировать Азиатско-Тихоокеанский регион, уверен Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU США и НАТО пытаются милитаризировать Азиатско-Тихоокеанский регион, чтобы сдержать Китай. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе Восточноазиатского саммита (ВАС) в Камбодже. «НАТО претендует на главную роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это всем известно», — заявил Лавров. Трансляцию его выступления вел телеканал «Россия 24». По словам главы МИД РФ, с целью противостояния Китаю в блок AUKUS, куда входят Австралия, Великобритания и США, сейчас пытаются завлечь Новую Зеландию, Канаду и Японию. AUKUS — трехсторонний альянс, образованный США, Британией и Австралией в сентябре 2021 года. Его основная задача — противодействие влиянию Китая в акватории Южно-Китайского моря.

США и НАТО пытаются милитаризировать Азиатско-Тихоокеанский регион, чтобы сдержать Китай. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе Восточноазиатского саммита (ВАС) в Камбодже. «НАТО претендует на главную роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это всем известно», — заявил Лавров. Трансляцию его выступления вел телеканал «Россия 24». По словам главы МИД РФ, с целью противостояния Китаю в блок AUKUS, куда входят Австралия, Великобритания и США, сейчас пытаются завлечь Новую Зеландию, Канаду и Японию. AUKUS — трехсторонний альянс, образованный США, Британией и Австралией в сентябре 2021 года. Его основная задача — противодействие влиянию Китая в акватории Южно-Китайского моря.