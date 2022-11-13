Лавров заявил о претензиях НАТО на главенство в Азиатско-Тихоокеанском регионе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
США и НАТО пытаются милитаризировать Азиатско-Тихоокеанский регион, уверен Лавров Фото:

США и НАТО пытаются милитаризировать Азиатско-Тихоокеанский регион, чтобы сдержать Китай. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе Восточноазиатского саммита (ВАС) в Камбодже.

«НАТО претендует на главную роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это всем известно», — заявил Лавров. Трансляцию его выступления вел телеканал «Россия 24». По словам главы МИД РФ, с целью противостояния Китаю в блок AUKUS, куда входят Австралия, Великобритания и США, сейчас пытаются завлечь Новую Зеландию, Канаду и Японию.

AUKUS — трехсторонний альянс, образованный США, Британией и Австралией в сентябре 2021 года. Его основная задача — противодействие влиянию Китая в акватории Южно-Китайского моря.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

США и НАТО пытаются милитаризировать Азиатско-Тихоокеанский регион, чтобы сдержать Китай. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе Восточноазиатского саммита (ВАС) в Камбодже. «НАТО претендует на главную роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это всем известно», — заявил Лавров. Трансляцию его выступления вел телеканал «Россия 24». По словам главы МИД РФ, с целью противостояния Китаю в блок AUKUS, куда входят Австралия, Великобритания и США, сейчас пытаются завлечь Новую Зеландию, Канаду и Японию. AUKUS — трехсторонний альянс, образованный США, Британией и Австралией в сентябре 2021 года. Его основная задача — противодействие влиянию Китая в акватории Южно-Китайского моря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...