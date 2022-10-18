Лавров призвал дистанцироваться от Запада

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что нет смысла сохранять прежнее дипломатическое присутствие на Западе. Его слова приводятся в telegram-канале ведомства.
«Не имеет смысла и желания сохранять прежнее присутствие в западных странах. Наши люди работают в условиях, которые трудно назвать человеческими», — считает Лавров.
Он уточнил, что Россия проводит географическую переориентацию своей деятельности за рубежом. По мнению Ларова, в Европе не осталось работы для российских дипломатов. «Насильно мил не будешь», — заключил он.
Отношения РФ и Запада ухудшились после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Данное решение российский президент Владимир Путин, по его собственным словам, принял из-за угрозы расширения НАТО на восток. После этого ряд стран начали высылать российских дипломатов. Они также усилили дипломатическое давление из-за принятия ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области в состав РФ.
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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что нет смысла сохранять прежнее дипломатическое присутствие на Западе. Его слова приводятся в telegram-канале ведомства. «Не имеет смысла и желания сохранять прежнее присутствие в западных странах. Наши люди работают в условиях, которые трудно назвать человеческими», — считает Лавров. Он уточнил, что Россия проводит географическую переориентацию своей деятельности за рубежом. По мнению Ларова, в Европе не осталось работы для российских дипломатов. «Насильно мил не будешь», — заключил он. Отношения РФ и Запада ухудшились после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Данное решение российский президент Владимир Путин, по его собственным словам, принял из-за угрозы расширения НАТО на восток. После этого ряд стран начали высылать российских дипломатов. Они также усилили дипломатическое давление из-за принятия ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области в состав РФ.