Лавров призвал дистанцироваться от Запада Лавров заявил об отсутствии смысла сохранять нынешние дипломатическое присутствие РФ на Западе 18 октября 2022 в 21:00 Размер текста - 17 + Лавров вспомнил поговорку «насильно мил не будешь» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что нет смысла сохранять прежнее дипломатическое присутствие на Западе. Его слова приводятся в telegram-канале ведомства. «Не имеет смысла и желания сохранять прежнее присутствие в западных странах. Наши люди работают в условиях, которые трудно назвать человеческими», — считает Лавров. Он уточнил, что Россия проводит географическую переориентацию своей деятельности за рубежом. По мнению Ларова, в Европе не осталось работы для российских дипломатов. «Насильно мил не будешь», — заключил он. Отношения РФ и Запада ухудшились после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Данное решение российский президент Владимир Путин, по его собственным словам, принял из-за угрозы расширения НАТО на восток. После этого ряд стран начали высылать российских дипломатов. Они также усилили дипломатическое давление из-за принятия ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области в состав РФ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что нет смысла сохранять прежнее дипломатическое присутствие на Западе. Его слова приводятся в telegram-канале ведомства. «Не имеет смысла и желания сохранять прежнее присутствие в западных странах. Наши люди работают в условиях, которые трудно назвать человеческими», — считает Лавров. Он уточнил, что Россия проводит географическую переориентацию своей деятельности за рубежом. По мнению Ларова, в Европе не осталось работы для российских дипломатов. «Насильно мил не будешь», — заключил он. Отношения РФ и Запада ухудшились после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Данное решение российский президент Владимир Путин, по его собственным словам, принял из-за угрозы расширения НАТО на восток. После этого ряд стран начали высылать российских дипломатов. Они также усилили дипломатическое давление из-за принятия ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области в состав РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям