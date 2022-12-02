Аналитики оценили риски глобальной рецессии

Аналитики АКРА: каждая пятая страна имеет существенные риски наступления рецессии

02 декабря 2022 в 06:01 Размер текста - 17 +

На протяжении 2023 года рост мировой экономики будет минимум на 1,5-2 п. п. годовых ниже потенциала, пишет АКРА Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России Каждая пятая страна имеет существенные риски наступления рецессии на горизонте в один квартал. Об этом говорится в сообщении Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). «При умеренно консервативных допущениях совокупность событий уходящего года, как полагает агентство, приведет к тому, что по итогам 2022 года и на протяжении 2023 года рост мировой экономики будет минимум на 1,5-2 п. п. годовых ниже потенциала», — говорится в сообщении АКРА , со ссылкой на свою оценку. Там отметили, что у каждой пятой страны, либо есть существенные риски наступления рецессии на горизонте в один квартал, «либо страны уже находятся в состоянии рецессии», — пишет агентство. Ранее аналитики предрекли, что российская экономика начнет прогрессировать на 2,7%, начиная с 2025 года. Издание The Economist признало, что Россия выиграла экономическую войну с Европой, так как Запад оказался на грани глубокой рецессии.

Каждая пятая страна имеет существенные риски наступления рецессии на горизонте в один квартал. Об этом говорится в сообщении Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). «При умеренно консервативных допущениях совокупность событий уходящего года, как полагает агентство, приведет к тому, что по итогам 2022 года и на протяжении 2023 года рост мировой экономики будет минимум на 1,5-2 п. п. годовых ниже потенциала», — говорится в сообщении АКРА, со ссылкой на свою оценку. Там отметили, что у каждой пятой страны, либо есть существенные риски наступления рецессии на горизонте в один квартал, «либо страны уже находятся в состоянии рецессии», — пишет агентство. Ранее аналитики предрекли, что российская экономика начнет прогрессировать на 2,7%, начиная с 2025 года. Издание The Economist признало, что Россия выиграла экономическую войну с Европой, так как Запад оказался на грани глубокой рецессии.