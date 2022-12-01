01 декабря 2022

Силовики ХМАО, командированные в зону СВО, получат по 250 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти Югры предусмотрели единоразовую выплату для силовиков, командированных на СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Работники силовых структур Ханты-Мансийского автономного округа, которые отправятся в командировку в зону специальной военной операции, получат единовременную выплату в 250 000 рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила директор департамента социального развития Тереза Пономарева.

«Единовременная выплата у нас выплачивается добровольцам, контрактникам, мобилизованным гражданам. И сейчас эта же сумма единовременно будет выплачиваться работникам силовых структур, кто будет выполнять задачи в зоне специальной военной операции», — сообщила Пономарева. Также на заседании правительства Югры принято решение, что в случае гибели военнослужащего, контрактника, мобилизованного из ХМАО будет выдаваться единовременная выплата до 3 млн рублей не только на несовершеннолетних, а еще и на совершеннолетних детей.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО начнут выдавать деньги на покупку жилья беженцам из Херсонской области, решившим поселиться в округе. Такое решение принято на заседании правительства. Беженцы с Херсонщины, решившие поселиться в ХМАО, будут получать 2 млн 800 тысяч рублей на приобретение жилья (в виде сертификатов на семью) и 100 000 рублей на каждого члена семьи на обустройство на территории региона.

С 24 февраля Россия проводит специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса.

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Работники силовых структур Ханты-Мансийского автономного округа, которые отправятся в командировку в зону специальной военной операции, получат единовременную выплату в 250 000 рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила директор департамента социального развития Тереза Пономарева. «Единовременная выплата у нас выплачивается добровольцам, контрактникам, мобилизованным гражданам. И сейчас эта же сумма единовременно будет выплачиваться работникам силовых структур, кто будет выполнять задачи в зоне специальной военной операции», — сообщила Пономарева. Также на заседании правительства Югры принято решение, что в случае гибели военнослужащего, контрактника, мобилизованного из ХМАО будет выдаваться единовременная выплата до 3 млн рублей не только на несовершеннолетних, а еще и на совершеннолетних детей. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО начнут выдавать деньги на покупку жилья беженцам из Херсонской области, решившим поселиться в округе. Такое решение принято на заседании правительства. Беженцы с Херсонщины, решившие поселиться в ХМАО, будут получать 2 млн 800 тысяч рублей на приобретение жилья (в виде сертификатов на семью) и 100 000 рублей на каждого члена семьи на обустройство на территории региона. С 24 февраля Россия проводит специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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