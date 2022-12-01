Власти ХМАО выдадут деньги на жилье беженцам из Херсонской области

02 декабря 2022 в 15:06 Размер текста - 17 +

Жилищные сертификаты беженцам обеспечены федеральными деньгами Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины Власти ХМАО начнут выдавать деньги на покупку жилья беженцам из Херсонской области, решившим поселиться в округе. Такое решение принято на заседании правительства. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в правительстве региона. «Беженцы с Херсонщины, решившие поселиться в ХМАО, будут получать 2 млн 800 тысяч рублей на приобретение жилья (в виде сертификатов на семью) и 100 000 рублей на каждого члена семьи на обустройство на территории региона», — сообщили в правительстве. Деньги на эти нужды выделяются из федерального бюджета. Власти региона выполняют решение российского правительства, которое также обеспечивает бесплатную перевозку беженцев из Херсонской области к месту временного проживания в России (на выбор самих беженцев).



Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила, что в округе не делят по областям беженцев, прибывших из районов проведения СВО в рамках оказания социальной поддержки. Это все, что связано с установлением статуса, внедрение в экономику, трудоустройство и оформление соответствующих документов.



С 24 февраля Россия проводит специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти ХМАО начнут выдавать деньги на покупку жилья беженцам из Херсонской области, решившим поселиться в округе. Такое решение принято на заседании правительства. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в правительстве региона. «Беженцы с Херсонщины, решившие поселиться в ХМАО, будут получать 2 млн 800 тысяч рублей на приобретение жилья (в виде сертификатов на семью) и 100 000 рублей на каждого члена семьи на обустройство на территории региона», — сообщили в правительстве. Деньги на эти нужды выделяются из федерального бюджета. Власти региона выполняют решение российского правительства, которое также обеспечивает бесплатную перевозку беженцев из Херсонской области к месту временного проживания в России (на выбор самих беженцев). Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила, что в округе не делят по областям беженцев, прибывших из районов проведения СВО в рамках оказания социальной поддержки. Это все, что связано с установлением статуса, внедрение в экономику, трудоустройство и оформление соответствующих документов. С 24 февраля Россия проводит специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса.