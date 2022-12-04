В Курганской области мужчина приставал в ребенку и угрожал маме, что работает в ФСБ

О том, что неизвестный начал приставать к ее ребенку на одной из центральных улиц Шадринска (Курганская область), рассказала мама девочки. Подробностями происшествия она поделилась в соцсети «ВКонтакте» в группе «Шадринск Online», при этом не пожелав назвать свое имя.
«Шли от „Космоса“ в сторону мясного. Он шел навстречу и буквально в шаге от нас начал разговаривать с моим ребенком: ой какая девочка, как тебя зовут? Ухватил за руку. Я вела ее за ручку и не планировала останавливаться с незнакомым. Поняла, что он не отпускает, сказала ему, чтоб отпустил», — рассказывает мама девочки. После этого мужчина начала угрожать, что он в ФСБ работает, и что найдет женщину. Автор сообщения никак не стала реагировать на угрозы и попыталась скрыться вместе с напуганным ребенком.
Пользователи соцсети попытались поддержать женщину. А один из подписчиков группы указал, что информация об этом человеке уже распространяется по родительским чатам. «Сегодня он был на ЖД-вокзале, заманивал двоих детей, обошлось все хорошо — спугнули. Говорят, у него синяя шапка с какой-то оранжевой эмблемой и черные широкие штаны. Еще взгляд у него прямой и пронзительный», — написал Алексей Петров.
Чтобы выяснить, поступали ли в полицию какие-либо обращения, корреспондент URA.RU направил в УМВД России по Курганской области письменный запрос. Информация будет дополнена, как только будет получен ответ.
О том, что в Притобольном районе (Курганская область) задержан судимый 28-летний мужчина, подозреваемый в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней девочки, URA.RU писало ранее. Его поймали местные жители и передали сотрудникам полиции. Корреспонденты агентства сообщали также, что в Кургане возле школы № 46 мужчина приставал к ученику второго класса и пытался затащить его в машину.
Все главные новости Курганской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/Kurganistan45