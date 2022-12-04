Тюменские врачи жалуются на переработку

В Тюменских больницах наблюдается нехватка кадров

В больницах наблюдается нехватка кадров Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменские врачи вынуждены работать сверхурочно и брать на себя дополнительную нагрузку. Об этом корреспонденту URA.RU на правах анонимности сообщил источник в здравоохранении. По его словам, нехватка кадров связана с неукомплектованностью штата и больничными.

«Только сегодня у нас ушло 3 врача на больничный. Вызовов полно, много пациентов ждут врача на дом. Недокомплект по нескольким участкам в нашей поликлинике. За каждым участком должен быть закреплен врач, у нас около 5 участков „голые“, так вот их делят среди оставшихся врачей. Наши уже на износе», — рассказал источник.

В департаменте здравоохранения агентству прокомментировали ситуацию. «Во всех медицинских организациях, в том числе и в детских поликлиниках, бывают ситуации, когда доктора болеют, уходят учиться или в отпуска, в эти периоды их работу выполняют коллеги. В настоящее время в детской поликлинике находятся на листе нетрудоспособности 4 врача педиатра (3 врача — педиатра участковых и 1 врач кабинета неотложной помощи).

«На тех участках, где отсутствуют доктора, на вызовы выезжают врачи — педиатры, трудоустроенные в отделение неотложной помощи (не участковые). Амбулаторные приемы выздоравливающих и здоровых помогают вести заведующие педиатрических отделений», — пояснили в пресс-службе. В ведомстве также отметили, что на фильтре маленьких пациентов принимают фельдшеры отделения неотложной помощи.