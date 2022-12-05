Замгубернатора в Курганской области рассылают обращения подчиненным из-за переводов денег ВСУ

Курганские власти обратились к сотрудникам бюджетной сферы из-за увеличения случаев дистанционного мошенничества Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области заместители губернатора направляют письма подчиненным. Причиной стало массовое мошенничество с использованием бюджетников для финансирования ВСУ. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к региональным властям.

«Заместители губернатора взяли эту ситуацию под свой контроль. Письма направляются с просьбой — не верить мошенникам, не брать кредиты и не переводить деньги на украинские счета», — пояснил источник. По его словам, ситуация вызывает беспокойство властей.

Другой инсайдер из числа областных чиновников уточнил, что жертвами злоумышленников, в основном, становятся работники бюджетной сферы. «Суммы кредитов порой достигают 1,5 млн рублей. Займы бюджетникам выдают сразу. Они, веря мошенникам, представляющимся спецслужбами, переводят деньги на украинские счета. Причем в приложении банка не указано, что перевод международный. И сумму можно перевести любую без процентов», — подчеркнул источник.

В частности, в официальной группе управления культуры в социальной сети «ВКонтакте» опубликовано обращения замгубернатора по социальной политике Ларисы Кокориной. Чиновница призвала курганцев не разговаривать с незнакомыми людьми, не брать трубку, если звонят с неизвестных номеров. «Люди, уведомленные под роспись о всех механизмах, которые используют мошенники, бегут в банки. Оформляют кредиты, и перечисляют средства за границу. На эти деньги потом приобретается оружие, чтобы убивать наших же парней», — заявила в своем обращении Кокорина. При этом она отметила, что нередко мошенники владеют «навыками психологического зомбирования и подавления воли».

Накануне с подобным предупреждениям к жителям региона обратился губернатор Вадим Шумков. Он призвал граждан быть осторожными и «включать голову». Руководителей и сотрудников банков и других финансовых организаций при оформлении срочных кредитов просят уточнять их цель.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области около 150 бюджетников поддались на уговоры мошенников, взяли кредиты и перечислили деньги на Украину, объясняя это воздействием гипноза. Речь идет об общей сумме более 150 млн рублей.