Покидая Урал, Якушев дал Жоге обещание

Экс-полпред Якушев пообещал помощь своему сменщику в УрФО Жоге
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Владимир Якушев сейчас возглавляет генсовет ЕР и является первым вице-спикером Совфеда
Владимир Якушев сейчас возглавляет генсовет ЕР и является первым вице-спикером Совфеда Фото:

Бывший полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев раскрыл детали своих отношений со сменщиком Артемом Жогой, о которых раньше молчал. Уходя, он оставил на каждого члена своей команды в полпредстве характеристику и пообещал первое время помогать. Интервью с Якушевым вышло на канале «Россия 1».

«По-товарищески мы переговорили [с Жогой о том, чтобы оказывать помощь первое время]. Переговорили с командой, которая там осталась — считаю, что в полпредстве она сильная. Когда я рекомендовал тех людей, с которыми работал, каждому дал характеристику. И сегодня, насколько я вижу, у них складывается [взаимодействие]», — рассказал Якушев.

Он покинул пост уральского полпреда президента, который занимал с 2020-го, 24 сентября. Сейчас Якушев исполняет обязанности врио секретаря генсовета «Единой России» и является первым вице-спикером Совфеда. С Жогой он был знаком еще до того, как его сделали куратором уральского региона.

«Мы общались и до этого момента. Много общались, когда я передавал дела, встречались, когда он уже вступил в должность и несколько поработал на Урале, появились первые впечатления. Я считаю, это совершенно верное решение, принятое президентом. Появление человека с такой судьбой на Урале соответствует требованиям сегодняшнего времени», — добавил Якушев.

Жога занял пост полпреда 2 октября. До этого он год возглавлял Народный совет ДНР, а еще раньше руководил батальоном «Спарта». Больше о нем — в материале URA.RU.

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Бывший полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев раскрыл детали своих отношений со сменщиком Артемом Жогой, о которых раньше молчал. Уходя, он оставил на каждого члена своей команды в полпредстве характеристику и пообещал первое время помогать. Интервью с Якушевым вышло на канале «Россия 1». «По-товарищески мы переговорили [с Жогой о том, чтобы оказывать помощь первое время]. Переговорили с командой, которая там осталась — считаю, что в полпредстве она сильная. Когда я рекомендовал тех людей, с которыми работал, каждому дал характеристику. И сегодня, насколько я вижу, у них складывается [взаимодействие]», — рассказал Якушев. Он покинул пост уральского полпреда президента, который занимал с 2020-го, 24 сентября. Сейчас Якушев исполняет обязанности врио секретаря генсовета «Единой России» и является первым вице-спикером Совфеда. С Жогой он был знаком еще до того, как его сделали куратором уральского региона. «Мы общались и до этого момента. Много общались, когда я передавал дела, встречались, когда он уже вступил в должность и несколько поработал на Урале, появились первые впечатления. Я считаю, это совершенно верное решение, принятое президентом. Появление человека с такой судьбой на Урале соответствует требованиям сегодняшнего времени», — добавил Якушев. Жога занял пост полпреда 2 октября. До этого он год возглавлял Народный совет ДНР, а еще раньше руководил батальоном «Спарта». Больше о нем — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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