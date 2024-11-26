Покидая Урал, Якушев дал Жоге обещание

Бывший полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев раскрыл детали своих отношений со сменщиком Артемом Жогой, о которых раньше молчал. Уходя, он оставил на каждого члена своей команды в полпредстве характеристику и пообещал первое время помогать. Интервью с Якушевым вышло на канале «Россия 1».
«По-товарищески мы переговорили [с Жогой о том, чтобы оказывать помощь первое время]. Переговорили с командой, которая там осталась — считаю, что в полпредстве она сильная. Когда я рекомендовал тех людей, с которыми работал, каждому дал характеристику. И сегодня, насколько я вижу, у них складывается [взаимодействие]», — рассказал Якушев.
Он покинул пост уральского полпреда президента, который занимал с 2020-го, 24 сентября. Сейчас Якушев исполняет обязанности врио секретаря генсовета «Единой России» и является первым вице-спикером Совфеда. С Жогой он был знаком еще до того, как его сделали куратором уральского региона.
«Мы общались и до этого момента. Много общались, когда я передавал дела, встречались, когда он уже вступил в должность и несколько поработал на Урале, появились первые впечатления. Я считаю, это совершенно верное решение, принятое президентом. Появление человека с такой судьбой на Урале соответствует требованиям сегодняшнего времени», — добавил Якушев.
Жога занял пост полпреда 2 октября. До этого он год возглавлял Народный совет ДНР, а еще раньше руководил батальоном «Спарта». Больше о нем — в материале URA.RU.
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