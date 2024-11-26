В Госдуму повторно внесли законопроект о разводах

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Законопроект о разводах повторно внесли в Госдуму
Законопроект о разводах повторно внесли в Госдуму Фото:

В Госдуму внесли новую редакцию законопроекта, согласно которому пары, имеющие несовершеннолетних детей, должны пройти консультацию у психолога при разводе. Информацией с URA.RU поделился депутат Госдумы Игорь Антропенко.

«Доработали законопроект с учетом мнений коллег и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Надеюсь на всестороннюю поддержку и принятие закона в первом чтении», — заявил депутат.

В новой версии суд будет отправлять пары к психологу, если у них есть несовершеннолетние дети. В старой был еще один пункт: если один из супругов не согласен на развод.

Первый вариант документа не был поддержан Счетной палатой. Как определил надзорный орган, законопроект нарушал один из базовых принципов социального обслуживания — добровольность.

Авторы говорят, что новый закон не влечет излишнего вмешательства государства в жизнь семьи. В случае отказа от реализации мер по примирению или не достижения их целей, брак будет расторгнут по истечении трех месяцев.

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В Госдуму внесли новую редакцию законопроекта, согласно которому пары, имеющие несовершеннолетних детей, должны пройти консультацию у психолога при разводе. Информацией с URA.RU поделился депутат Госдумы Игорь Антропенко. «Доработали законопроект с учетом мнений коллег и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Надеюсь на всестороннюю поддержку и принятие закона в первом чтении», — заявил депутат. В новой версии суд будет отправлять пары к психологу, если у них есть несовершеннолетние дети. В старой был еще один пункт: если один из супругов не согласен на развод. Первый вариант документа не был поддержан Счетной палатой. Как определил надзорный орган, законопроект нарушал один из базовых принципов социального обслуживания — добровольность. Авторы говорят, что новый закон не влечет излишнего вмешательства государства в жизнь семьи. В случае отказа от реализации мер по примирению или не достижения их целей, брак будет расторгнут по истечении трех месяцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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