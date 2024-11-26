В Думу внесен законопроект, предусматривающий для мигрантов въезд в Россию только по трудовому вызову и проживание в специализированных закрытых поселках. Текст законопроекта URA.RU предоставил пресс-секретарь автора инициативы, депутата Сергея Миронова.
«Въезд для данной категории лиц должен быть разрешен только в рамках организованного привлечения (набора), для работы у конкретного работодателя и выполнения конкретного рода работ, — говорится в пояснительной записке. Также в тексте указывается, что для трудовых мигрантов „может быть установлена обязанность проживания (пребывания) в специализированных закрытых трудовых поселках (городках), исключающих возможность их самовольного оставления работниками во внерабочее время“.
Также законопроект предлагает запретить получение трудовыми мигрантами вида на жительства или гражданства. «Мы предлагаем рассматривать привлечение мигрантов исключительно с точки зрения сиюминутных экономических интересов, — прокомментировал инициативу „Справедливой России“ лидер партии Сергей Миронов. — Для этого необходимо установить жесткие правила, и об этом наш сегодняшний законопроект».
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