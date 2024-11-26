Экс-председателя крупнейшего банка мира будут казнить

Бывшего начальника правления и секретаря одного из крупнейших банков мира Bank of China (Банк Китая) Лю Ляньгэ ждет смертная казнь. Он обвинен во взяточничестве. Об этом рассказали в верховной народной прокуратуре КНР.
«Народный суд средней ступени публично приговорил <…> бывшего секретаря партийного комитета и председателя правления Банка Китая Лю Ляньгэ за получение взяток к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года», — сказано на сайте прокуратуры. Там отметили, что в качестве наказания также послужит конфискация всего личного имущества экс-председателя правления банка. До конца жизни Ляньгэ будет лишен политических прав.
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