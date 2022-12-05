Свердловские промышленники нашли слабое место в импортозамещении

Предприятия отказываются от отечественных аналогов из-за долгих сроков производства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Процесс создания отечественных аналогов импортного оборудования стопорится из-за того, что часть заказчиков не устраивают сроки изготовления продукции. Ни один производитель в режиме сегодняшнего дня не сможет наладить поставки аналогов в том объеме, в котором требуют заказчики, поделилась в беседе с URA.RU генеральный директор УК завода «Уралхиммаш» Тамара Кобаладзе.

«Заводы готовы сотрудничать. Один из ключевых вопросов — в сроках выполнения тех или иных заказов. Отечественные производители затрудняются произвести продукцию, необходимую к исполнению инвестиционных проектов крупных компаний, в те сроки, которые ставят заказчики. Необходимо время, чтобы понять ту, можно сказать, технологическую изюминку, то есть составляющую иностранного оборудования, ведь ее необходимо изучить, разработать чертежи, а потом произвести», — объясняет Кобаладзе.

Об этой тенденции еще на полях форума «Города России» в Екатеринбурге заявляли и другие представители свердловских компаний. Источник агентсва в индустрии подтверждает, что тенденция на отказ от импортозамещения из-за более длительных сроков изготовления продукции действительно есть, но винить заказчиков в этом не стоит.

«Производство отечественных аналогов занимает время. Сделать стамеску — это одно, а лопасть реактивного двигателя — совершенно другое. Понятное дело, что в таком случае никто быстро производство не наладит. Нужно, чтобы было необходимое оборудование, оснастка, материалы, а они могут быть иностранными», — рассказывает собеседник.

Пути решения проблемы ищут на государственном уровне. Так, есть «Агентство по технологическому развитию», куда крупные заказчики вносят предложения по номенклатуре, которая им нужна для импортозамещения.

«Я бы предложила крупным компаниям начать совместную работу над технологическими решениями, которые могут быть необходимыми в номенклатуре „Уралхиммаша“. В текущий момент было бы правильно, если бы крупные компании собрали вокруг себя производителей, в частности в сфере тяжелого машиностроения, которые готовы работать в направлении модернизации собственного оборудования и выхода на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы совместно с институтами», — добавляет Кобаладзе.

Ранее в Свердловском областном союзе промышленников и предпринимателей назвали другие острые проблемы предприятий из-за санкций. В частности, из-за замены оборудования и внедрения новых программных продуктов в связи с санкциями есть проблема с обучением персонала.