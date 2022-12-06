Вахтовикам из ЯНАО предлагают за работу в Магадане 250 тысяч рублей

07 декабря 2022 в 00:38 Размер текста - 17 +

Механикам предстоит работать на руднике в Магаданской области (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Механикам из ЯНАО за вахту в Магаданской области готовы платить 250 тысяч рублей. Вакансия опубликована на сайте hh.ru. «На работу в Магаданской области предприятию рудник „Тэутэджак“ требуется сервис-механик техники Komatsu. Зарплата — от 250 000 рублей на руки», — сообщается в объявлении. Работодатель обещает своевременную оплату труда, выдачу спецодежды, оплату проезда и проживания. В компанию также требуются водители, проходчики горных выработок, мотористы, взрывники и другие специалисты. На сайте опубликовано более десятка вакансий. Ранее сообщалось, что в Тюмени ищут электрогазосварщика для вахтовой работы в ЯНАО с зарплатой в 330 тысяч рублей. Работать предстоит на месторождении в поселке Пурпе.

Механикам из ЯНАО за вахту в Магаданской области готовы платить 250 тысяч рублей. Вакансия опубликована на сайте hh.ru. «На работу в Магаданской области предприятию рудник „Тэутэджак“ требуется сервис-механик техники Komatsu. Зарплата — от 250 000 рублей на руки», — сообщается в объявлении. Работодатель обещает своевременную оплату труда, выдачу спецодежды, оплату проезда и проживания. В компанию также требуются водители, проходчики горных выработок, мотористы, взрывники и другие специалисты. На сайте опубликовано более десятка вакансий. Ранее сообщалось, что в Тюмени ищут электрогазосварщика для вахтовой работы в ЯНАО с зарплатой в 330 тысяч рублей. Работать предстоит на месторождении в поселке Пурпе.