Вахтовикам из ЯНАО предлагают за работу в Магадане 250 тысяч рублей

Механикам из ЯНАО за вахту в Магаданской области готовы платить 250 тысяч рублей. Вакансия опубликована на сайте hh.ru.
«На работу в Магаданской области предприятию рудник „Тэутэджак“ требуется сервис-механик техники Komatsu. Зарплата — от 250 000 рублей на руки», — сообщается в объявлении.
Работодатель обещает своевременную оплату труда, выдачу спецодежды, оплату проезда и проживания. В компанию также требуются водители, проходчики горных выработок, мотористы, взрывники и другие специалисты. На сайте опубликовано более десятка вакансий.
Ранее сообщалось, что в Тюмени ищут электрогазосварщика для вахтовой работы в ЯНАО с зарплатой в 330 тысяч рублей. Работать предстоит на месторождении в поселке Пурпе.
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