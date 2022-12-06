06 декабря 2022
05 декабря 2022
04 декабря 2022

Вахтовикам из ЯНАО предлагают за работу в Магадане 250 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочая поездка Алексея Текслера в Челябинскую область. Челябинск, михеевский гок, рудник, рмк, карьер, полезные ископаемые, месторождение медно-порфировых руд
Механикам предстоит работать на руднике в Магаданской области (фото из архива) Фото:

Механикам из ЯНАО за вахту в Магаданской области готовы платить 250 тысяч рублей. Вакансия опубликована на сайте hh.ru.

«На работу в Магаданской области предприятию рудник „Тэутэджак“ требуется сервис-механик техники Komatsu. Зарплата — от 250 000 рублей на руки», — сообщается в объявлении.

Работодатель обещает своевременную оплату труда, выдачу спецодежды, оплату проезда и проживания. В компанию также требуются водители, проходчики горных выработок, мотористы, взрывники и другие специалисты. На сайте опубликовано более десятка вакансий.

Ранее сообщалось, что в Тюмени ищут электрогазосварщика для вахтовой работы в ЯНАО с зарплатой в 330 тысяч рублей. Работать предстоит на месторождении в поселке Пурпе.

Подпишись на telegram-канал и следи за всеми самыми резонансными событиями Ямала: https://t.me/WhiteNightsYanao

Механикам из ЯНАО за вахту в Магаданской области готовы платить 250 тысяч рублей. Вакансия опубликована на сайте hh.ru. «На работу в Магаданской области предприятию рудник „Тэутэджак“ требуется сервис-механик техники Komatsu. Зарплата — от 250 000 рублей на руки», — сообщается в объявлении. Работодатель обещает своевременную оплату труда, выдачу спецодежды, оплату проезда и проживания. В компанию также требуются водители, проходчики горных выработок, мотористы, взрывники и другие специалисты. На сайте опубликовано более десятка вакансий. Ранее сообщалось, что в Тюмени ищут электрогазосварщика для вахтовой работы в ЯНАО с зарплатой в 330 тысяч рублей. Работать предстоит на месторождении в поселке Пурпе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...