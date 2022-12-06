06 декабря 2022
05 декабря 2022

Курганец пожаловался, что в городе убирают снег

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцу предложили переехать в село или деревню, так как там много снега Фото:

Житель Кургана пожаловался, что в городе убирают снег. Об этом он написал в паблике «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Вчера выпал долгожданный и пушистый снег. Настроение поднялось, не стало видно этой грязи. И в три часа утра проехал трактор и снова убрал весь снег до асфальта! Ну почему нельзя оставлять такой снег? Ни глаз не радуется, ни с ребенком на санках выйти нельзя, потому что сплошной асфальт», — написано в посте.

С автором поста согласилась Марина Шкодских и предложила не убирать первый снег. «Хоть эту черноту закроет», — пишет она. Остальные пользователи написали, что в таком случае нужно ехать в деревни и села, так как там много снега. Андрей Андреев предложил автору поста написать адрес, где «оставить снега и не убирать всю зиму».

В комментариях под постом написала администрация Кургана, объяснив, что наличие снега на улично-дорожной сети недопустимо. «Чтобы избежать его уплотнения и неудобства при уборке, возникновения накатов и массового снеготаяния и образования снежной каши — уборка производится регулярно», — пишет мэрия.

Ранее URA.RU писало, что Курганские и Челябинские трассы засыпает снегом. На федеральных трассах круглосуточно работает спецтехника.

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Житель Кургана пожаловался, что в городе убирают снег. Об этом он написал в паблике «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Вчера выпал долгожданный и пушистый снег. Настроение поднялось, не стало видно этой грязи. И в три часа утра проехал трактор и снова убрал весь снег до асфальта! Ну почему нельзя оставлять такой снег? Ни глаз не радуется, ни с ребенком на санках выйти нельзя, потому что сплошной асфальт», — написано в посте. С автором поста согласилась Марина Шкодских и предложила не убирать первый снег. «Хоть эту черноту закроет», — пишет она. Остальные пользователи написали, что в таком случае нужно ехать в деревни и села, так как там много снега. Андрей Андреев предложил автору поста написать адрес, где «оставить снега и не убирать всю зиму». В комментариях под постом написала администрация Кургана, объяснив, что наличие снега на улично-дорожной сети недопустимо. «Чтобы избежать его уплотнения и неудобства при уборке, возникновения накатов и массового снеготаяния и образования снежной каши — уборка производится регулярно», — пишет мэрия. Ранее URA.RU писало, что Курганские и Челябинские трассы засыпает снегом. На федеральных трассах круглосуточно работает спецтехника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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