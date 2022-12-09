«Единая Россия» в Курганской области передала более 200 тонн гуманитарной помощи для Донбасса

09 декабря 2022 в 17:30 Размер текста - 17 +

Волонтерский центр из Курганской области отправил 200 тонн гумпощи Донбассу, начиная с 24 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Волонтерский центр от партии «Единая Россия» в Курганской области с начала спецоперации отправил 200 тонн гуманитарной помощи Донбассу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе партии. «За время работы центра для жителей Донбасса и новых регионов собрано и отправлено более 200 тонн груза. Активисты Партии, неравнодушные граждане приносили продукты длительного хранения, средства личной гигиены, одежду, книги. Фармацевтические предприятия предоставили медикаменты», — говорится в сообщении. Целью волонтерского центра была помощь жителям новых территорий. Вокруг нее объединились все: от волонтеров до депутатов разных уровней. Ассоциация лесоводческих и лесоперерабатывающих предприятий Курганской области «Заураллеспром» также откликнулась на предложение «Единой России» и выделила на восстановление домов, пострадавших от обстрелов, строительные материалы, это 315 кубометров. Секретарь Курганского регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Ильтяков лично выразил благодарность зауральцам и предприятиям за помощь беженцам и жителям ЛНР и ДНР. «Мы работаем совместно с правительством Курганской области, лично с губернатором и с бизнес-сообществом. Люди у нас неравнодушны к горю, которое происходит у русского народа, поэтому помогают всем, чем могут. Сейчас регион оказывает поддержку нашим военнослужащим, покупая спецодежду, снаряжение, оргтехнику, предметы быта. Также были куплены обогревательные печи, палатки, стулья. Семьи военнослужащих получили всестороннюю помощь в виде продуктовых наборов, покупке сезонных вещей. Партия помогает им в решении бытовых вопросов. Буквально на днях сообщество пчеловодов Курганской области собрало около 50 кг меда для российских военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Посылку они принесли в „Единую Россию“, мы в свою очередь, доставим ее нашим бойцам», — поделился он. Мобилизованным из Курганской области назначена единоразовая выплата в размере 50 тысяч рублей. На денежную компенсацию их семьи могут купить теплые зимние вещи и оплатить коммунальные платежи. В заявительном порядке оказывается помощь по ремонту газовых установок, отопления, водопровода, кровли и других бытовых нужд. В регионе выдано более тысячи продуктовых наборов. Бесплатные билеты в учреждениях культуры получили более двухсот семей. Органы социальной защиты населения, местного самоуправления, а также местные отделения партии «Единая Россия» в ежедневном режиме на связи с семьями мобилизованных, их родителями. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Волонтерский центр от партии «Единая Россия» в Курганской области с начала спецоперации отправил 200 тонн гуманитарной помощи Донбассу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе партии. «За время работы центра для жителей Донбасса и новых регионов собрано и отправлено более 200 тонн груза. Активисты Партии, неравнодушные граждане приносили продукты длительного хранения, средства личной гигиены, одежду, книги. Фармацевтические предприятия предоставили медикаменты», — говорится в сообщении. Целью волонтерского центра была помощь жителям новых территорий. Вокруг нее объединились все: от волонтеров до депутатов разных уровней. Ассоциация лесоводческих и лесоперерабатывающих предприятий Курганской области «Заураллеспром» также откликнулась на предложение «Единой России» и выделила на восстановление домов, пострадавших от обстрелов, строительные материалы, это 315 кубометров. Секретарь Курганского регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Ильтяков лично выразил благодарность зауральцам и предприятиям за помощь беженцам и жителям ЛНР и ДНР. «Мы работаем совместно с правительством Курганской области, лично с губернатором и с бизнес-сообществом. Люди у нас неравнодушны к горю, которое происходит у русского народа, поэтому помогают всем, чем могут. Сейчас регион оказывает поддержку нашим военнослужащим, покупая спецодежду, снаряжение, оргтехнику, предметы быта. Также были куплены обогревательные печи, палатки, стулья. Семьи военнослужащих получили всестороннюю помощь в виде продуктовых наборов, покупке сезонных вещей. Партия помогает им в решении бытовых вопросов. Буквально на днях сообщество пчеловодов Курганской области собрало около 50 кг меда для российских военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Посылку они принесли в „Единую Россию“, мы в свою очередь, доставим ее нашим бойцам», — поделился он. Мобилизованным из Курганской области назначена единоразовая выплата в размере 50 тысяч рублей. На денежную компенсацию их семьи могут купить теплые зимние вещи и оплатить коммунальные платежи. В заявительном порядке оказывается помощь по ремонту газовых установок, отопления, водопровода, кровли и других бытовых нужд. В регионе выдано более тысячи продуктовых наборов. Бесплатные билеты в учреждениях культуры получили более двухсот семей. Органы социальной защиты населения, местного самоуправления, а также местные отделения партии «Единая Россия» в ежедневном режиме на связи с семьями мобилизованных, их родителями.