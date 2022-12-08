Замгубернатора ЯНАО извинился за неудобства из-за ремонта детской поликлиники

09 декабря 2022 в 16:40 Размер текста - 17 +

Ремонт будет закончен в следующем году, заявил Подорога Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Заместитель губернатора ЯНАО Александр Подорога принес извинения посетителям детской поликлиники в Салехарде, которая продолжает функционировать при осуществлении капитального ремонта. Свое заявление он сделал на прошедшей пресс-конференции. «Хочу принести свои извинения всем мамочкам Салехарда за те неудобства, которые мы им доставляем. Прежде всего это связано с тем, что у нас нет возможности проводить медицинские обследования наших детей в другом месте, в других зданиях. Это связано с наличием лицензии, это связано с наличием других дополнительных сложностей», — сказал Подорога. Также он отметил, что это было не простым решением. Но, по его словам, в следующем году ремонт будет закончен, и походы к врачу не будут доставлять неудобств. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО катастрофически не хватает застройщиков. Хотя при этом в регионе существуют все необходимые условия.

Заместитель губернатора ЯНАО Александр Подорога принес извинения посетителям детской поликлиники в Салехарде, которая продолжает функционировать при осуществлении капитального ремонта. Свое заявление он сделал на прошедшей пресс-конференции. «Хочу принести свои извинения всем мамочкам Салехарда за те неудобства, которые мы им доставляем. Прежде всего это связано с тем, что у нас нет возможности проводить медицинские обследования наших детей в другом месте, в других зданиях. Это связано с наличием лицензии, это связано с наличием других дополнительных сложностей», — сказал Подорога. Также он отметил, что это было не простым решением. Но, по его словам, в следующем году ремонт будет закончен, и походы к врачу не будут доставлять неудобств. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО катастрофически не хватает застройщиков. Хотя при этом в регионе существуют все необходимые условия.