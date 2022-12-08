08 декабря 2022

Замгубернатора Подорога: в ЯНАО катастрофически не хватает застройщиков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание по реализации нацпроектов с участием Полномочного представителя Президента России в УРФО Николая Цуканова и губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Салехард, подорога александр
В ЯНАО наблюдается острая нехватка застройщиков Фото:

В ЯНАО, при наличии всего необходимого, наблюдается острая нехватка застройщиков. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель губернатора, директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Александр Подорога.

«У нас в округе катастрофически не хватает застройщиков. У нас есть все — инфраструктура, земля, подъездные пути, но нет застройщиков», — сказал Подорога.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Дмитрий Артюхов усилит контроль за тремя своими подчиненными. Их ведомства получили дополнительное финансирование из бюджета на 2023 год.

Подпишись на telegram-канал и следи за всеми самыми резонансными событиями Ямала: https://t.me/WhiteNightsYanao

В ЯНАО, при наличии всего необходимого, наблюдается острая нехватка застройщиков. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель губернатора, директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Александр Подорога. «У нас в округе катастрофически не хватает застройщиков. У нас есть все — инфраструктура, земля, подъездные пути, но нет застройщиков», — сказал Подорога. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Дмитрий Артюхов усилит контроль за тремя своими подчиненными. Их ведомства получили дополнительное финансирование из бюджета на 2023 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...