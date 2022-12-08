Замгубернатора Подорога: в ЯНАО катастрофически не хватает застройщиков

09 декабря 2022 в 14:41 Размер текста - 17 +

В ЯНАО наблюдается острая нехватка застройщиков Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В ЯНАО, при наличии всего необходимого, наблюдается острая нехватка застройщиков. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель губернатора, директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Александр Подорога. «У нас в округе катастрофически не хватает застройщиков. У нас есть все — инфраструктура, земля, подъездные пути, но нет застройщиков», — сказал Подорога. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Дмитрий Артюхов усилит контроль за тремя своими подчиненными. Их ведомства получили дополнительное финансирование из бюджета на 2023 год.

В ЯНАО, при наличии всего необходимого, наблюдается острая нехватка застройщиков. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель губернатора, директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Александр Подорога. «У нас в округе катастрофически не хватает застройщиков. У нас есть все — инфраструктура, земля, подъездные пути, но нет застройщиков», — сказал Подорога. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Дмитрий Артюхов усилит контроль за тремя своими подчиненными. Их ведомства получили дополнительное финансирование из бюджета на 2023 год.