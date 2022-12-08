Замгубернатора Подорога: в ЯНАО катастрофически не хватает застройщиков

В ЯНАО наблюдается острая нехватка застройщиков
В ЯНАО, при наличии всего необходимого, наблюдается острая нехватка застройщиков. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель губернатора, директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Александр Подорога.
«У нас в округе катастрофически не хватает застройщиков. У нас есть все — инфраструктура, земля, подъездные пути, но нет застройщиков», — сказал Подорога.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Дмитрий Артюхов усилит контроль за тремя своими подчиненными. Их ведомства получили дополнительное финансирование из бюджета на 2023 год.
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