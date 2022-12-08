ЯНАО бьет рекорды по сдаче жилья в 2022 году

09 декабря 2022 в 17:27 Размер текста - 17 +

В нынешнем году в ЯНАО будет построено 180 тысяч квадратных метров жилья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В нынешнем году в ЯНАО будет построено рекордное количество жилья — 180 тысяч квадратных метров. Об этом в прямом эфире сообщил заместитель губернатора ЯНАО, директор окружного департамента строительства и жилищной политики Александр Подорога. «Округ продолжает сохранять высокий темп жилищного строительства с 2019 года. <…>. В этом году округ выйдет на рекордную общую цифру в 180 тысяч квадратных метров», — сказал Подорога. Помимо этого замгубернатора отметил, что идет активное расселение жителей аварийного фонда. По его словам, в скором времени 6,5 тысяч семей смогут переехать в новое жилье. Ранее URA.RU сообщало, что заместитель губернатора извинился за неудобства из-за ремонта детской поликлиники в Салехарде. Он пообещал, что в следующем году ремонт будет закончен.

В нынешнем году в ЯНАО будет построено рекордное количество жилья — 180 тысяч квадратных метров. Об этом в прямом эфире сообщил заместитель губернатора ЯНАО, директор окружного департамента строительства и жилищной политики Александр Подорога. «Округ продолжает сохранять высокий темп жилищного строительства с 2019 года. <…>. В этом году округ выйдет на рекордную общую цифру в 180 тысяч квадратных метров», — сказал Подорога. Помимо этого замгубернатора отметил, что идет активное расселение жителей аварийного фонда. По его словам, в скором времени 6,5 тысяч семей смогут переехать в новое жилье. Ранее URA.RU сообщало, что заместитель губернатора извинился за неудобства из-за ремонта детской поликлиники в Салехарде. Он пообещал, что в следующем году ремонт будет закончен.