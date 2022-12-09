Жители ЯНАО получили за лучшую строганину 100 тысяч рублей

Победители получили кубки и денежные призы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Яр-Сале (ЯНАО) определили лидеров гастрономического фестиваля-конкурса «Ямальская строганина-2022», которые получили денежный приз в размере 100 тысяч рублей. Об итогах сообщили на странице Ямальского района в соцсети «ВКонтакте».

«Алла Тайшина — лучший мастер по строганине из рыбы, Альберт Сэротэтто — лучший мастер по строганине из оленьего мяса. Чемпионам вручили кубки главы района и сертификаты на сумму 100 тысяч рублей», — сообщили в мэрии.

Ранее сообщалось, что оленина и рыба из ЯНАО заняли лидирующие позиции в национальном конкурсе продуктов питания «Вкусы России». «Ямальская оленина» признана победителем в двух номинациях.

В Яр-Сале выбрали победителей конкурса на лучшую строганину «Мой Ямальский район», «ВКонтакте»