Генерал НАТО призвал бомбить Россию 9 мая

Украина может использовать свои возможности, которые она продемонстрировала в ходе атак украинских беспилотников по территории России, в дальнейшем для нанесения более значимых ударов, например, по военному параду в Москве 9 мая. Об этом заявил генерал НАТО Мишель Яковлефф.
«Украинцы могут предпринять другие атаки, которые будут гораздо более символичными, например, на возможный военный парад в Москве 9 мая», — цитирует Яковлеффа французский телеканал TF1. По мнению генерала, нанесенные удары Украины по территории России призваны предупредить российское руководство и показать возможность украинской армии наносить удары по Москве.
Ранее стало известно, что трое военнослужащих России погибли при атаке украинских БПЛА на военные аэродромы Дягилево и Энгельс. Также появилась информация о разрешении США, которое они дали Украине на нанесение ударов по территории России.
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Украина может использовать свои возможности, которые она продемонстрировала в ходе атак украинских беспилотников по территории России, в дальнейшем для нанесения более значимых ударов, например, по военному параду в Москве 9 мая. Об этом заявил генерал НАТО Мишель Яковлефф. «Украинцы могут предпринять другие атаки, которые будут гораздо более символичными, например, на возможный военный парад в Москве 9 мая», — цитирует Яковлеффа французский телеканал TF1. По мнению генерала, нанесенные удары Украины по территории России призваны предупредить российское руководство и показать возможность украинской армии наносить удары по Москве. Ранее стало известно, что трое военнослужащих России погибли при атаке украинских БПЛА на военные аэродромы Дягилево и Энгельс. Также появилась информация о разрешении США, которое они дали Украине на нанесение ударов по территории России.