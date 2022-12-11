Генерал НАТО призвал бомбить Россию 9 мая

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт сток pickupimage. miliman. Екатеринбург, nato, истребители, F-15D Eagle, солдаты нато
Украина должна наносить более значимых ударов по РФ, заявил Мишель Яковлефф Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина может использовать свои возможности, которые она продемонстрировала в ходе атак украинских беспилотников по территории России, в дальнейшем для нанесения более значимых ударов, например, по военному параду в Москве 9 мая. Об этом заявил генерал НАТО Мишель Яковлефф.

«Украинцы могут предпринять другие атаки, которые будут гораздо более символичными, например, на возможный военный парад в Москве 9 мая», — цитирует Яковлеффа французский телеканал TF1. По мнению генерала, нанесенные удары Украины по территории России призваны предупредить российское руководство и показать возможность украинской армии наносить удары по Москве.

Ранее стало известно, что трое военнослужащих России погибли при атаке украинских БПЛА на военные аэродромы Дягилево и Энгельс. Также появилась информация о разрешении США, которое они дали Украине на нанесение ударов по территории России.

Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина может использовать свои возможности, которые она продемонстрировала в ходе атак украинских беспилотников по территории России, в дальнейшем для нанесения более значимых ударов, например, по военному параду в Москве 9 мая. Об этом заявил генерал НАТО Мишель Яковлефф. «Украинцы могут предпринять другие атаки, которые будут гораздо более символичными, например, на возможный военный парад в Москве 9 мая», — цитирует Яковлеффа французский телеканал TF1. По мнению генерала, нанесенные удары Украины по территории России призваны предупредить российское руководство и показать возможность украинской армии наносить удары по Москве. Ранее стало известно, что трое военнослужащих России погибли при атаке украинских БПЛА на военные аэродромы Дягилево и Энгельс. Также появилась информация о разрешении США, которое они дали Украине на нанесение ударов по территории России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...