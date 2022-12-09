The Times: США разрешили ВСУ наносить удары по России

10 декабря 2022 в 03:00 Размер текста - 17 +

В Пентагоне одобрили ВСУ наносить удары по территории РФ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США больше не настаивают на прекращении ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России. Об этом сообщил источник, близкий к Пентагону. «Пентагон молчаливо поддержал дальнобойные удары Украины по целям на территории России», — сказал The Times источник в обороне США. «То, как они (ВСУ, — прим. URA.RU) будут использовать свое оружие, зависит от них. Когда они используют предоставленные нами вооружения, мы настаиваем только на том, чтобы украинские военные следовали международным законам войны и соблюдали Женевские конвенции», — цитирует источника газета. При этом в Пентагоне отмечают, что ВСУ стали активнее атаковать территорию Российской Федерации с помощью беспилотников и просят для этих задач технику у США. По мнению источника, близкому к американскому правительству, власти США намерены дать Украине еще несколько партий танков и беспилотных летательных аппаратов. Ранее URA.RU сообщало, что президент США Джо Байден распорядился выделить Киеву 400 млн долларов на военные нужды. Однако Вашингтон отказался поставлять Украине свои зенитно-ракетные комплексы Patriot в рамках военной помощи. Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США больше не настаивают на прекращении ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России. Об этом сообщил источник, близкий к Пентагону. «Пентагон молчаливо поддержал дальнобойные удары Украины по целям на территории России», — сказал The Times источник в обороне США. «То, как они (ВСУ, — прим. URA.RU) будут использовать свое оружие, зависит от них. Когда они используют предоставленные нами вооружения, мы настаиваем только на том, чтобы украинские военные следовали международным законам войны и соблюдали Женевские конвенции», — цитирует источника газета. При этом в Пентагоне отмечают, что ВСУ стали активнее атаковать территорию Российской Федерации с помощью беспилотников и просят для этих задач технику у США. По мнению источника, близкому к американскому правительству, власти США намерены дать Украине еще несколько партий танков и беспилотных летательных аппаратов. Ранее URA.RU сообщало, что президент США Джо Байден распорядился выделить Киеву 400 млн долларов на военные нужды. Однако Вашингтон отказался поставлять Украине свои зенитно-ракетные комплексы Patriot в рамках военной помощи. Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.