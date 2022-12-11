11 декабря 2022
10 декабря 2022

В Кургане десятки Дедов Морозов собрались под окнами мэра и губернатора. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Флешмоб с Дедами Морозами прошел 12 декабря Фото:

В Кургане 17 автоклубов со всей области в рамках акции «Автопоезд Деда Мороза» приехали на центральную площадь, где находятся здания городской администрации и областного правительства. Рядом в горсаду прошел флешмоб «26 Дедов Морозов». Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«Мероприятие прошло 12 декабря. Сначала на площадь прибыл „Автопоезд Деда Мороза“. Уже там праздник устроили десятки людей в костюмах сказочных персонажей. Дальше мероприятие переместилось в горсад. В конце мероприятия дети с Дедами Морозами вновь пришли на площадь», — рассказал корреспондент.

Сначала Деды Морозы станцевали для гостей. После этого на площади прошла интерактивная программа со сказочными героями.

В конце ноября на Центральный вокзал Кургана прибыл поезд Деда Мороза. Тогда сказочных героев, несмотря на холод, встретили сотни горожан с детьми.

Мероприятие прошло в рамках нацпроекта «Культура»
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Сначала Деды Морозы приехали на центральную площадь
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На праздник пришли сотни горожан с детьми
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Деды Морозы порадовали публику
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Дети встретились на празднике со сказочными персонажами
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На празднике горожане водили хороводы
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В Кургане 17 автоклубов со всей области в рамках акции «Автопоезд Деда Мороза» приехали на центральную площадь, где находятся здания городской администрации и областного правительства. Рядом в горсаду прошел флешмоб «26 Дедов Морозов». Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Мероприятие прошло 12 декабря. Сначала на площадь прибыл „Автопоезд Деда Мороза“. Уже там праздник устроили десятки людей в костюмах сказочных персонажей. Дальше мероприятие переместилось в горсад. В конце мероприятия дети с Дедами Морозами вновь пришли на площадь», — рассказал корреспондент. Сначала Деды Морозы станцевали для гостей. После этого на площади прошла интерактивная программа со сказочными героями. В конце ноября на Центральный вокзал Кургана прибыл поезд Деда Мороза. Тогда сказочных героев, несмотря на холод, встретили сотни горожан с детьми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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