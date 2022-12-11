В Кургане 17 автоклубов со всей области в рамках акции «Автопоезд Деда Мороза» приехали на центральную площадь, где находятся здания городской администрации и областного правительства. Рядом в горсаду прошел флешмоб «26 Дедов Морозов». Об этом сообщил корреспондент URA.RU.
«Мероприятие прошло 12 декабря. Сначала на площадь прибыл „Автопоезд Деда Мороза“. Уже там праздник устроили десятки людей в костюмах сказочных персонажей. Дальше мероприятие переместилось в горсад. В конце мероприятия дети с Дедами Морозами вновь пришли на площадь», — рассказал корреспондент.
Сначала Деды Морозы станцевали для гостей. После этого на площади прошла интерактивная программа со сказочными героями.
В конце ноября на Центральный вокзал Кургана прибыл поезд Деда Мороза. Тогда сказочных героев, несмотря на холод, встретили сотни горожан с детьми.
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В Кургане 17 автоклубов со всей области в рамках акции «Автопоезд Деда Мороза» приехали на центральную площадь, где находятся здания городской администрации и областного правительства. Рядом в горсаду прошел флешмоб «26 Дедов Морозов». Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Мероприятие прошло 12 декабря. Сначала на площадь прибыл „Автопоезд Деда Мороза“. Уже там праздник устроили десятки людей в костюмах сказочных персонажей. Дальше мероприятие переместилось в горсад. В конце мероприятия дети с Дедами Морозами вновь пришли на площадь», — рассказал корреспондент. Сначала Деды Морозы станцевали для гостей. После этого на площади прошла интерактивная программа со сказочными героями. В конце ноября на Центральный вокзал Кургана прибыл поезд Деда Мороза. Тогда сказочных героев, несмотря на холод, встретили сотни горожан с детьми.