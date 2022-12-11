Флешмоб с Дедами Морозами прошел 12 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 17 автоклубов со всей области в рамках акции «Автопоезд Деда Мороза» приехали на центральную площадь, где находятся здания городской администрации и областного правительства. Рядом в горсаду прошел флешмоб «26 Дедов Морозов». Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«Мероприятие прошло 12 декабря. Сначала на площадь прибыл „Автопоезд Деда Мороза“. Уже там праздник устроили десятки людей в костюмах сказочных персонажей. Дальше мероприятие переместилось в горсад. В конце мероприятия дети с Дедами Морозами вновь пришли на площадь», — рассказал корреспондент.

Сначала Деды Морозы станцевали для гостей. После этого на площади прошла интерактивная программа со сказочными героями.

В конце ноября на Центральный вокзал Кургана прибыл поезд Деда Мороза. Тогда сказочных героев, несмотря на холод, встретили сотни горожан с детьми.

Мероприятие прошло в рамках нацпроекта «Культура» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сначала Деды Морозы приехали на центральную площадь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На праздник пришли сотни горожан с детьми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Деды Морозы порадовали публику Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дети встретились на празднике со сказочными персонажами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU