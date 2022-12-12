Двое горожан погибли во время пожара в курганском доме

13 декабря 2022 в 15:02 Размер текста - 17 +

В кургане на пожаре в частном доме погибли двое людей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане следственные органы проводят проверку гибели людей во время пожара в частном секторе. Информация появилась на сайте СУ СК РФ по Курганской области. «Утром 12 декабря текущего года в одном из частных домов, расположенном в микрорайоне Глинки в Кургане произошло возгорание. После тушения пожара в ходе осмотра места происшествия обнаружены тела мужчины и женщины», — сообщили в следственном управлении. Погибшими стали проживавшие в доме курганцы. Женщине был 81 год, мужчине — 60 лет. Согласно информации ГУ МЧС по Курганской области, информация о пожаре поступила в 10:45. Потушить огонь удалось в 13:19 силами 10 пожарных. Предварительной причиной возгорания называют неисправность электрооборудования. В настоящее время проводится доследственная проверка. Ранее URA.RU сообщало, что курганские пожарные потушили огонь в частном доме в Варгашинском округе. После пожара ими было обнаружено тело погибшего 30-летнего мужчины.

В Кургане следственные органы проводят проверку гибели людей во время пожара в частном секторе. Информация появилась на сайте СУ СК РФ по Курганской области. «Утром 12 декабря текущего года в одном из частных домов, расположенном в микрорайоне Глинки в Кургане произошло возгорание. После тушения пожара в ходе осмотра места происшествия обнаружены тела мужчины и женщины», — сообщили в следственном управлении. Погибшими стали проживавшие в доме курганцы. Женщине был 81 год, мужчине — 60 лет. Согласно информации ГУ МЧС по Курганской области, информация о пожаре поступила в 10:45. Потушить огонь удалось в 13:19 силами 10 пожарных. Предварительной причиной возгорания называют неисправность электрооборудования. В настоящее время проводится доследственная проверка. Ранее URA.RU сообщало, что курганские пожарные потушили огонь в частном доме в Варгашинском округе. После пожара ими было обнаружено тело погибшего 30-летнего мужчины.