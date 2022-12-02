02 декабря 2022
01 декабря 2022

В Курганской области на месте тушения пожара нашли труп хозяина дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в садовом товариществе Южный. Екатеринбург, тушение пожара, пожароопасная обстановка, пожароопасный период, пожар в саду, горит дача
Тело мужчины обнаружили на месте пожара Фото:

Тело мужчины было обнаружено в одном из частных домов села Строево Варгашинского района (Курганская область) после ликвидации пожара. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКРФ по Курганской области.

«После тушения пожара на месте происшествия обнаружено тело хозяина дома 1992 года рождения. По данному факту следователями проводится проверка», — указано в telegram-канале ведомства.

Специалисты считают, что вероятная причина пожара — нарушение правил безопасности при эксплуатации электроприборов. Точные причины произошедшего и обстоятельства, при которых погиб мужчина, сейчас выясняются.

О том, что житель Кургана во время ремонта в купленном доме в подполе обнаружил останки человека, URA.RU писало ранее. Инцидент произошел в августе. А в сентябре в курганском дворе по улице Свердлова на территории детской площадки было обнаружено тело женщины без признаков жизни.

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Тело мужчины было обнаружено в одном из частных домов села Строево Варгашинского района (Курганская область) после ликвидации пожара. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКРФ по Курганской области. «После тушения пожара на месте происшествия обнаружено тело хозяина дома 1992 года рождения. По данному факту следователями проводится проверка», — указано в telegram-канале ведомства. Специалисты считают, что вероятная причина пожара — нарушение правил безопасности при эксплуатации электроприборов. Точные причины произошедшего и обстоятельства, при которых погиб мужчина, сейчас выясняются. О том, что житель Кургана во время ремонта в купленном доме в подполе обнаружил останки человека, URA.RU писало ранее. Инцидент произошел в августе. А в сентябре в курганском дворе по улице Свердлова на территории детской площадки было обнаружено тело женщины без признаков жизни.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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