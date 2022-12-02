В Курганской области на месте тушения пожара нашли труп хозяина дома

Тело мужчины было обнаружено в одном из частных домов села Строево Варгашинского района (Курганская область) после ликвидации пожара. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКРФ по Курганской области.
«После тушения пожара на месте происшествия обнаружено тело хозяина дома 1992 года рождения. По данному факту следователями проводится проверка», — указано в telegram-канале ведомства.
Специалисты считают, что вероятная причина пожара — нарушение правил безопасности при эксплуатации электроприборов. Точные причины произошедшего и обстоятельства, при которых погиб мужчина, сейчас выясняются.
О том, что житель Кургана во время ремонта в купленном доме в подполе обнаружил останки человека, URA.RU писало ранее. Инцидент произошел в августе. А в сентябре в курганском дворе по улице Свердлова на территории детской площадки было обнаружено тело женщины без признаков жизни.
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