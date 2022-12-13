13 декабря 2022

В пермском городе восемь классов закрыли на карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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Восемь классов отправили на дистант Фото:

В школах Губахи (Пермский край) восемь классов отправили на карантин. Из-за быстрого распространения ОРВИ учеников переводят на дистанционное обучение.

«Ввиду быстрого распространения заболеваемости ОРВИ в губахинских школах, по состоянию на утро 14 декабря, на карантине находятся восемь классов. Как сообщила начальник управления образования Наталья Шайдулина, на карантин отправлены три класса в школе № 1 и пять классов в школе № 2», — пишет «МедиаКУБ».

В школах сейчас ведут мониторинг ситуации по заболеваниям. Если количество заболевших школьников в классе превышает 20% от общего числа, то класс отправляют на карантин. Как правило, ученики занимаютс в таком случае на дистанте не более семи дней.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае ожидается быстрое распространение и высокая заболеваемость гриппом вируса А (Н1N1). Это связано с тем, что данный штамм гриппа практически «вытеснил» вирус SARS-CoV-2.

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В школах Губахи (Пермский край) восемь классов отправили на карантин. Из-за быстрого распространения ОРВИ учеников переводят на дистанционное обучение. «Ввиду быстрого распространения заболеваемости ОРВИ в губахинских школах, по состоянию на утро 14 декабря, на карантине находятся восемь классов. Как сообщила начальник управления образования Наталья Шайдулина, на карантин отправлены три класса в школе № 1 и пять классов в школе № 2», — пишет «МедиаКУБ». В школах сейчас ведут мониторинг ситуации по заболеваниям. Если количество заболевших школьников в классе превышает 20% от общего числа, то класс отправляют на карантин. Как правило, ученики занимаютс в таком случае на дистанте не более семи дней. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае ожидается быстрое распространение и высокая заболеваемость гриппом вируса А (Н1N1). Это связано с тем, что данный штамм гриппа практически «вытеснил» вирус SARS-CoV-2.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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