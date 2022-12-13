В пермском городе восемь классов закрыли на карантин

14 декабря 2022 в 12:45 Размер текста - 17 +

Восемь классов отправили на дистант Фото: Анна Майорова © URA.RU В школах Губахи (Пермский край) восемь классов отправили на карантин. Из-за быстрого распространения ОРВИ учеников переводят на дистанционное обучение. «Ввиду быстрого распространения заболеваемости ОРВИ в губахинских школах, по состоянию на утро 14 декабря, на карантине находятся восемь классов. Как сообщила начальник управления образования Наталья Шайдулина, на карантин отправлены три класса в школе № 1 и пять классов в школе № 2», — пишет «МедиаКУБ». В школах сейчас ведут мониторинг ситуации по заболеваниям. Если количество заболевших школьников в классе превышает 20% от общего числа, то класс отправляют на карантин. Как правило, ученики занимаютс в таком случае на дистанте не более семи дней. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае ожидается быстрое распространение и высокая заболеваемость гриппом вируса А (Н1N1). Это связано с тем, что данный штамм гриппа практически «вытеснил» вирус SARS-CoV-2.

В школах Губахи (Пермский край) восемь классов отправили на карантин. Из-за быстрого распространения ОРВИ учеников переводят на дистанционное обучение. «Ввиду быстрого распространения заболеваемости ОРВИ в губахинских школах, по состоянию на утро 14 декабря, на карантине находятся восемь классов. Как сообщила начальник управления образования Наталья Шайдулина, на карантин отправлены три класса в школе № 1 и пять классов в школе № 2», — пишет «МедиаКУБ». В школах сейчас ведут мониторинг ситуации по заболеваниям. Если количество заболевших школьников в классе превышает 20% от общего числа, то класс отправляют на карантин. Как правило, ученики занимаютс в таком случае на дистанте не более семи дней. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае ожидается быстрое распространение и высокая заболеваемость гриппом вируса А (Н1N1). Это связано с тем, что данный штамм гриппа практически «вытеснил» вирус SARS-CoV-2.