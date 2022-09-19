Пермяков лишили возможности избежать штрафа за безбилетный проезд

В Перми контролеры научились блокировать приложение для оплаты проезда на момент проверки

20 сентября 2022 в 16:04 Размер текста - 17 +

Работа приложения для оплаты проезда теперь блокируется контролером Фото: Сергей Русанов © URA.RU Чиновники департамента транспорта отслеживают паблики в соцсетях, где пермяки делятся способами безнаказанного бесплатного проезда в автобусах и трамваях. Об этом рассказал начальник департамента Анатолий Путин на заседании комитета городской думы по экономическому развитию. По его словам, уже ликвидирована возможность для безбилетника оплатить проезд с помощью мобильного приложения, когда контролер уже заблокировал в салоне валидаторы. «По QR-кодам, чем раньше пользовались [недобросовестные] студенты, мы тоже доработку сделали программного обеспечивания. Контролер сейчас может заблокировать конкретное транспортное средство на время проверки, чтобы приложение для оплаты с помощью QR-кода не работало», — рассказал Путин. Летом о таком «лайфхаке» чиновникам и коллегам рассказывал депутат, глава транспортного предприятия ООО УТК «Дизель» Эдуард Мирзамухаметов. Тогда Путин обещал обновить программное обеспечение для контролеров. Ранее сегодня URA.RU рассказывало, что депутаты раскритиковали начальника департамента транспорта за реализацию реформы пассажирских перевозок. Выяснилось также, что перевозчики больше не намерены отказываться от кондукторов, поэтому количество автобусов с самостоятельной системой оплаты проезда не увеличится.

Чиновники департамента транспорта отслеживают паблики в соцсетях, где пермяки делятся способами безнаказанного бесплатного проезда в автобусах и трамваях. Об этом рассказал начальник департамента Анатолий Путин на заседании комитета городской думы по экономическому развитию. По его словам, уже ликвидирована возможность для безбилетника оплатить проезд с помощью мобильного приложения, когда контролер уже заблокировал в салоне валидаторы. «По QR-кодам, чем раньше пользовались [недобросовестные] студенты, мы тоже доработку сделали программного обеспечивания. Контролер сейчас может заблокировать конкретное транспортное средство на время проверки, чтобы приложение для оплаты с помощью QR-кода не работало», — рассказал Путин. Летом о таком «лайфхаке» чиновникам и коллегам рассказывал депутат, глава транспортного предприятия ООО УТК «Дизель» Эдуард Мирзамухаметов. Тогда Путин обещал обновить программное обеспечение для контролеров. Ранее сегодня URA.RU рассказывало, что депутаты раскритиковали начальника департамента транспорта за реализацию реформы пассажирских перевозок. Выяснилось также, что перевозчики больше не намерены отказываться от кондукторов, поэтому количество автобусов с самостоятельной системой оплаты проезда не увеличится.