В Перми на стоп поставлена главная транспортная реформа

Пермские перевозчики отказываются от перехода на бескондукторную систему

20 сентября 2022 в 12:36 Размер текста - 17 +

Перевозчики не спешат отказываться от кондукторов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми в ближайшее время не появится больше маршрутов городского транспорта, где нет кондукторов, а проезд пассажиров оплачивают самостоятельно. Как пояснил начальник департамента транспорта Анатолий Путин, перевозчики вправе сами выбирать систему сбора платежей, и новых заявок на бескондукторные маршруты от них не поступало. «Наши контракты предусматривают возможность и той и другой системы работы. Мы готовы как к увеличению количества бескондукторных маршрутов, так и абсолютно адекватно воспринимаем решение перевозчиков оставить кондуктора. На текущий момент от перевозчиков заявлений об увеличении количества бескондукторных маршрутов не поступало», — сообщил Путин на заседании комитета городской думы по экономическому развитию. Вопрос о наличии кондукторов возник у депутатов из-за статистики, которая показывает, что на маршрутах с самостоятельной системой оплаты доля безбилетников гораздо выше. Сейчас таких в городе 38. Решение отказаться от кондукторов в общественном транспорте было одним из главных пунктов транспортной реформы, которую власти Перми начали в конце 2021 года и активизировали в 2022. Как рассказывало URA.RU, весенний опрос показал, что удовлетворенность жителей Перми работой автобусов и трамваев снизилась. Перевозчики в конце августа предлагали вернуть кондукторов на маршруты или существенно увеличить число контролеров.

В Перми в ближайшее время не появится больше маршрутов городского транспорта, где нет кондукторов, а проезд пассажиров оплачивают самостоятельно. Как пояснил начальник департамента транспорта Анатолий Путин, перевозчики вправе сами выбирать систему сбора платежей, и новых заявок на бескондукторные маршруты от них не поступало. «Наши контракты предусматривают возможность и той и другой системы работы. Мы готовы как к увеличению количества бескондукторных маршрутов, так и абсолютно адекватно воспринимаем решение перевозчиков оставить кондуктора. На текущий момент от перевозчиков заявлений об увеличении количества бескондукторных маршрутов не поступало», — сообщил Путин на заседании комитета городской думы по экономическому развитию. Вопрос о наличии кондукторов возник у депутатов из-за статистики, которая показывает, что на маршрутах с самостоятельной системой оплаты доля безбилетников гораздо выше. Сейчас таких в городе 38. Решение отказаться от кондукторов в общественном транспорте было одним из главных пунктов транспортной реформы, которую власти Перми начали в конце 2021 года и активизировали в 2022. Как рассказывало URA.RU, весенний опрос показал, что удовлетворенность жителей Перми работой автобусов и трамваев снизилась. Перевозчики в конце августа предлагали вернуть кондукторов на маршруты или существенно увеличить число контролеров.